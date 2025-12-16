The Best: Aitana Bonmatí é eleita melhor jogadora do mundo; veja todas as premiadas

A Fifa divulgou nesta terça-feira (16), em cerimônia realizada em Doha, no Catar, os vencedores do The Best, principal premiação individual do futebol mundial. No futebol feminino, o grande destaque da noite foi Aitana Bonmatí, do Barcelona, eleita a melhor jogadora do mundo após mais uma temporada de protagonismo no clube catalão.

O Prêmio Marta, destinado ao gol mais bonito do futebol feminino, ficou com Lizbeth Ovalle, à época jogadora do Tigres, do México. A atacante foi reconhecida por uma finalização de rara plasticidade, que viralizou nas redes sociais e ganhou repercussão internacional.

Já o prêmio de Melhor Goleira do Mundo foi para Hannah Hampton, do Chelsea. A inglesa se destacou pela regularidade ao longo da temporada, com defesas decisivas tanto no clube quanto pela seleção, sendo peça fundamental em jogos de alto nível.

Além das premiações individuais, a Fifa também anunciou o Onze Ideal do Futebol Feminino, que reúne nomes de peso do cenário mundial: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes e Ona Batlle; Patri Guijarro, Claudia Pina e Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey e Alessia Russo.

No comando técnico, o prêmio de Melhor Treinadora do Futebol Feminino ficou com Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra.

🏆 Melhor jogadora do futebol feminino

Vencedora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

🏆 Prêmio Marta – Gol mais bonito do futebol feminino

Vencedora: Lizbeth Ovalle (Tigres-MEX)

🏆 Melhor goleira do futebol feminino

Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea)

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol feminino

Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle; Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí; Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alessia Russo

🏆 Melhor técnica do futebol feminino

Vencedora: Sarina Wiegman (Inglaterra)

Critérios do The Best

A votação do prêmio The Best da Fifa é realizada em duas etapas. Primeiro, um comitê formado por nomes relevantes do futebol mundial seleciona os dez finalistas da premiação. A partir dessa lista, tem início o processo de votação que define o vencedor.

O resultado final é definido por quatro grupos, todos com peso igual de 25%: técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação filiada à Fifa e o público em geral. Cada votante escolhe três jogadores, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo recebe três e o terceiro, um ponto. Ao término da votação, o atleta que somar o maior número de pontos é o vencedor do prêmio.

Em caso de empate na pontuação total, o critério de desempate considera, inicialmente, quem recebeu mais votos em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Se a igualdade permanecer, o desempate passa a ser feito pelo número de indicações como segundo colocado. Persistindo o empate, o prêmio é dividido entre os jogadores.

Para a edição de 2025, o período de avaliação considerado pela Fifa vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025. A votação popular ocorre por meio do site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também escolhe seu top 3 em ordem. O comitê responsável pela definição dos finalistas é composto por ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.