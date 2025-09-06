A final do Brasileirão Feminino entre Cruzeiro e Corinthians, neste domingo (7), também coloca frente a frente dois dos melhores treinadores desta edição da competição: Lucas Piccinato, do Corinthians, e Jonas Urias, do Cruzeiro. O comandante das Brabas leva a melhor nos números, com aproveitamento superior a 80%, enquanto o de Urias fica próximo dos 70%.

Pelo Timão, Piccinato soma 75 jogos, com 57 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas, além de um ataque com 191 gols marcados e uma defesa sólida, vazada apenas 57 vezes. O aproveitamento é de 81,3%, marca que o coloca entre os treinadores mais consistentes do futebol feminino brasileiro.

Do outro lado, Urias vem construindo um trabalho respeitável à frente das Cabulosas. Em 54 partidas, são 34 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, com um ataque eficiente de 138 gols marcados e 44 sofridos. O aproveitamento de 69,1% mostra a evolução do Cruzeiro sob seu comando, dando mais competitividade à equipe.

Reencontro entre Cruzeiro e Corinthians

Será o terceiro confronto entre as equipes na temporada. No primeiro, em março, o Corinthians venceu por 1 a 0 e conquistou a Supercopa do Brasil.

Pelo Brasileirão, as Brabas deram conquistaram mais uma vitória, desta vez por 4 a 2, encerrando a invencibilidade das Cabulosas. Já em junho, pela Copa do Brasil Feminina, o duelo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, mas o Corinthians levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 4 a 2.

Para levantar a taça, as Cabulosas terão que mudar o retrospecto e vencer o Corinthians pela primeira vez em 2025. O Cruzeiro recebe o Corinthians neste domingo (7), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino. A volta será na Neo Química Arena, no próximo domingo, 14 de setembro, também às 10h30.

