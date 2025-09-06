A decisão do Brasileirão Feminino A1 começa neste domingo (7), com Cruzeiro e Corinthians se enfrentando no Independência, às 10h30. O jogo será transmitido na Globo e TV Brasil (TV aberta), e no Sportv.

Nesta final inédita, as Brabas tentam seu sétimo título nacional, enquanto as Cabulosas buscam quebrar a hegemonia alvinegra das últimas cinco temporadas. O jogo de volta será na Neo Química Arena, no próximo domingo (14), no mesmo horário.

Ficha do jogo CRU COR Final Brasileirão Feminino A1 Data e Hora Domingo, 7 de setembro, às 10h30 Local Independência, Belo Horizonte-MG Árbitro Thasylance de Melo Costa (SE) Assistentes Maira Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

O retrospecto é amplamente favorável ao time paulista. As equipes somam 11 confrontos, sendo nove vitórias corinthianas e apenas uma cruzeirense - que apesar do histórico, ficou marcada pela goleada por 7 a 2. Nesta temporada, se enfrentaram pela Copa do Brasil e, após o empate no tempo regulamentar, as Brabas venceram nos pênaltis.

Como comprar ingressos

As entradas para o jogo de ida do Brasileirão Feminino, em Belo Horizonte (MG), custam R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.

Como chega o Cruzeiro

Os crescentes investimentos da SAF no departamento de futebol feminino fizeram com que o time mineiro começasse a temporada cercado de expectativas. E os frutos deste trabalho foram vistos ao longo da campanha quase impecável na fase classificatória no Brasileirão Feminino A1, que rendeu ao time a liderança do campeonato.

Dos 15 jogos disputados, o Cruzeiro venceu 11, empatou três e perdeu apenas um - justamente para o Corinthians, na última rodada. No mata-mata, passou por Bragantino, com um empate e uma vitória, e Palmeiras, com uma vitória por 3 a 1 e uma derrota por 2 a 1.

Na grande decisão, Jonas Urias deve contar com o retorno da zagueira Isa Haas, uma das principais contratações da temporada. No setor ofensivo, os destaques são Byanca Brasil, líder do time em assistências, e Letícia, artilheira.

Fora de campo, a torcida cruzeirense promete uma grande festa. A mobilização dos torcedores na semifinal marcou o recorde de público do futebol feminino mineiro, que deve ser superado na final, em que mais de 14 mil ingressos foram vendidos.

Cruzeiro vence Bragantino no Brasileiro Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Como chega o Corinthians

O Corinthians é dono de uma longa hegemonia no futebol feminino nacional. Campeão do Brasileirão Feminino nos últimos cinco anos, a equipe vem sendo cada vez mais desafiada por seus adversários. Apesar disso, manteve-se no topo nas últimas temporadas, vencendo São Paulo, Ferroviária, Internacional, Palmeiras e Avaí Kindermann nas decisões. Agora medirá forças com outro grande projeto: o Cruzeiro.

Durante fase classificatória, teve uma campanha parecida com a das Cabulosas: 10 vitórias, quatro empates e uma derrota - para o Palmeiras, na quarta rodada - terminando em segundo lugar. No mata-mata, despachou o Bahia com duas vitórias e o São Paulo, com uma vitória e um empate.

Com 54 gols marcados, o Corinthians tem o melhor ataque da competição. A artilheira histórica do clube, Vic Albuquerque, lidera o setor ofensivo com oito gols e cinco assistências. Empatada na artilharia, Jhonson, jóia de 19 anos, também é um dos destaques da equipe.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

✅Confira arbitragem e onde assistir Cruzeiro x Corinthians

CRUZEIRO X CORINTHIANS

FINAL (IDA) - BRASILEIRÃO FEMININO A1

📆 Data e horário: domingo, 7 de setembro, às 10h30 (de Brasília);

📍 Local: Independência, Belo Horizonte-MG;

📺 Onde assistir: Globo, TV Brasil, Sportv;

🟨 Árbitro: Thasylance de Melo Costa (SE);

🚩 Assistentes: Maira Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Prováveis escalações

CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias): Camila, Isabela, Paloma (Isa Haas), Victória Calhau, Bedoya, Marília, Gisseli, Gaby Soares, Vanessinha, Byanca Brasil e Letícia.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato): Nicole, Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza, Tamires, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Andressa Alves, Jaqueline e Jhonson.

