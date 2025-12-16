Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (16/12/2025)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-fer(13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, Campeonato Português, Campeonato Espanhol e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 16 de dezembro de 2025)
THE BEST
The Best Fifa Football Awards 2025 – 14h – FIFA.com
O Prêmio The Best 2025 da Fifa acontece na terça-feira (16), em Doha, no Catar. Com holofotes sob Raphinha, o único brasileiro indicado a melhor do mundo, a cerimônia terá início às 14h (de Brasília) e irá prestigiar os nomes que se destacaram no mundo do futebol durante a última temporada. O Lance! informa onde assistir ao Fifa The Best, além de horário, indicados e o que mais você precisa saber.
A cerimônia de premiação da Fifa será realizada em Doha e terá transmissão ao vivo pelo site Fifa.com e pelo canal do Youtube (FIFA). A entidade informou que a premiação contará com a presença de cerca de 800 convidados e destacou a realização do evento em meio à programação da decisão intercontinental da temporada.
Copa do Rei
Deportivo La Coruña x Mallorca – 15h – Disney+
Eibar x Elche – 15h – Disney+
Sporting Gijón x Valencia – 17h – ESPN 4 e Disney+
Guadalajara x Barcelona – 17h – Disney+
Eldense x Real Sociedad – 17h – Disney+
Copa da Liga Inglesa (quartas de final)
Cardiff x Chelsea – 17h – ESPN e Disney+
