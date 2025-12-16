Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-fer(13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, Campeonato Português, Campeonato Espanhol e entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 16 de dezembro de 2025)

THE BEST

The Best Fifa Football Awards 2025 – 14h – FIFA.com

Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

O Prêmio The Best 2025 da Fifa acontece na terça-feira (16), em Doha, no Catar. Com holofotes sob Raphinha, o único brasileiro indicado a melhor do mundo, a cerimônia terá início às 14h (de Brasília) e irá prestigiar os nomes que se destacaram no mundo do futebol durante a última temporada. O Lance! informa onde assistir ao Fifa The Best, além de horário, indicados e o que mais você precisa saber.

A cerimônia de premiação da Fifa será realizada em Doha e terá transmissão ao vivo pelo site Fifa.com e pelo canal do Youtube (FIFA). A entidade informou que a premiação contará com a presença de cerca de 800 convidados e destacou a realização do evento em meio à programação da decisão intercontinental da temporada.

Copa do Rei

Deportivo La Coruña x Mallorca – 15h – Disney+

Eibar x Elche – 15h – Disney+

Sporting Gijón x Valencia – 17h – ESPN 4 e Disney+

Guadalajara x Barcelona – 17h – Disney+

Eldense x Real Sociedad – 17h – Disney+

Copa da Liga Inglesa (quartas de final)

Cardiff x Chelsea – 17h – ESPN e Disney+

