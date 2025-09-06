Artilheira do Cruzeiro no Brasileirão Feminino, Letícia é um dos destaques do setor ofensivo do time e esperança de gols na final deste domingo (7), contra o Corinthians. O jogo de ida será no Independência, às 10h30, enquanto a volta será na Neo Química no próximo domingo (14).

continua após a publicidade

Na véspera da decisão, a mulher-gol das Cabulosas falou com exclusividade ao Lance! sobre a preparação para a grande final, a mobilização dos torcedores e a briga pela artilharia do campeonato. Com nove gols, a centro-avante está empatada com Cristiane, do Flamengo, em terceiro.

➡️ Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horários e prováveis escalações da final do Brasileirão A1

Fazendo história: as marcas de Letícia no Cruzeiro

Em uma temporada histórica com as Cabulosas, Letícia tem muitos motivos para comemorar, mas pode ter mais um. Isso porque se marcar mais uma vez, alcança Paulina, ex-Bragantino, na vice-liderança da artilharia.

continua após a publicidade

Em 2023, em seu primeiro ano jogando a primeira divisão, marcou oito vezes no Brasileirão Feminino pelo Palmeiras, uma a mais do o ano seguinte. Com isso, a temporada de 2025, pelo Cruzeiro, já a melhor de sua carreira nesse aspecto.

— Desde o meu primeiro dia no clube eu me senti muito bem! Senti que poderia ser um ano especial, e realmente tem sido. Fui muito bem recebida por todo mundo, me adaptei bem ao time e tenho feito um grande trabalho com minhas companheiras e a comissão técnica. Agradeço muito pela confiança de cada um deles e pelo carinho da torcida também, isso me faz sentir em casa, me dá ainda mais confiança pra desempenhar bem em campo, graças a Deus tem dado tudo certo! — disse Letícia.

continua após a publicidade

➡️ Atacante do Cruzeiro revela jornada da segunda divisão à final inédita do Brasileirão Feminino

O bom desempenho individual vem acompanhado de uma grande temporada do coletivo do Cruzeiro. Finalista pela primeira vez com uma campanha quase irretocável até a decisão, o time tem o grande desafio de desbancar a maior hegemonia do país. Por isso, a preparação envolve tanto o tático quanto o mental.

— Estamos trabalhando muito, extremamente focadas nessa decisão. Fizemos história ao conquistar essa vaga na final, mas queremos continuar fazendo. Queremos sempre evoluir, sabemos que os jogos serão difíceis porque temos um grande adversário do outro lado, então sabemos que temos que estar preparadas mentalmente e fisicamente pra esse jogo. Nós trabalhamos pra isso a cada dia, tenho certeza que cada uma de nós vai deixar seu máximo em campo.

Expectativa de público recorde no Independência

A venda de ingressos para a final do Brasileirão Feminino está a todo vapor e já ultrapassou a marca dos 14 mil. Com isso, a tendência é que o Cruzeiro estabeleça um novo recorde de público em Minas Gerais e supere os 13.533 torcedores que acompanharam a semifinal contra o Palmeiras. Letícia exaltou a Nação Azul e comentou a importância da mobilização.

— É muito especial pra gente ver que a torcida tem feito tantas coisas por nós, tem marcado presença em tantos jogos e quebrado recordes. Sentir esse carinho é sempre muito bom pra nós, nos dá ainda mais força dentro de campo, o apoio deles faz total diferença pra nós. Sabemos que vamos ter jogos difíceis contra o Corinthians, mas estamos muito confiantes no nosso futebol e ouvir tanto apoio vindo das arquibancadas nos motiva ainda mais.

➡️ Gabigol convoca torcida do Cruzeiro para a final do Brasileirão Feminino A1; veja vídeo

➡️ Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro