Semifinais do Brasileirão Feminino começam neste domingo (24); saiba tudo sobre os jogos
Corinthians e São Paulo, e Palmeiras e Cruzeiro decidem vaga na decisão
As semifinais do Brasileirão Feminino começam neste domingo (24), às 10h30, com os jogos de ida entre Palmeiras e Cruzeiro, e Corinthians e São Paulo. O Timão busca sua oitava final, enquanto Palestrinas e Tricolores buscam a segunda. As Cabulosas podem chegar pela primeira vez.
O primeiro confronto, de mando Alviverde, será na Arena Barueri e o segundo, de mando Tricolor, no Pacaembu. As partidas da volta serão no dia 31 de agosto, também às 10h30.
Corinthians busca da oitava final consecutiva
Hexacampeão brasileiro, o Corinthians terminou a primeira fase em segundo lugar. Foram 10 vitórias, quatro empates e uma derrota — contra o Palmeiras, por 2 a 1. Com 46 gols, as Brabas tiveram o melhor ataque da competição, que foi liderado pela experiência Vic Albuquerque e a juventude de Jhonson, cada uma com oito bolas na rede. Vic, inclusive, também é a líder em assistências do time e do Brasileirão Feminino.
Nas quartas de final, fez um confronto duro contra o Bahia. No jogo de ida, disputado no Batistão, em Aracaju, venceu por 2 a 1, com gols de Zanotti e Gi Fernandes. Na volta, no Pacaembu, Erika abriu o palcar com um golaço e Duda Sampaio deu números finais à vitória.
São Paulo tem revanche contra rival
O São Paulo foi vice-campeão para o Corinthians em 2024, mas chegou confiante para fazer uma boa campanha no Brasileirão Feminino 2025. Na fase classificatória, teve números semelhantes ao de seu algoz: dez vitórias, três empates e duas derrotas — para América-MG e Ferroviária. Durante as 15 rodadas, marcou 31 gols e sofreu 10, tendo a melhor defesa do campeonato.
Apesar de ter sofrido com a saída de Dudinha para o San Diego Wave, o Tricolor se manteve firme. A goleira Carlinha é uma das principais peças do time na defesa, que também conta com Bia Menezes, líder do time em assistências. Na artilharia, Crivelari tem oito gols feitos.
Nas quartas de final, eliminou a Ferroviária nos pênaltis após dois empates em 0 a 0 e 1 a 1. Nas cobranças, Jéssica Soares, Kaká, Bruna Calderan e Maressa converteram, e contaram com a defesa de Carlinha na batida de Mariana Santos. Andressa, zagueira das Guerreiras Grenás, finalizou na trave.
Palmeiras pode voltar à final depois de três anos
A última e única final disputada pelo Palmeiras foi em 2021, quando perdeu para o Corinthians. Depois disso, chegou duas vezes à semifinal (em 2022 e 2024) e caiu justamente para o rival, tenfo uma nova chance de enfrentar as Brabas na decisão se passar pelo Cruzeiro.
Em 4º na primeira fase, venceu nove jogos, empatrou três e perdeu três, com 38 gols feitos e 20 sofridos. As Palestrinas iniciaram a temporada embaladas pelo título do Paulistão sobre o Timão, quebrando tabu de vencê-lo em mata-mata.
Eliminou o Flamengo nas quartas de final em dois jogos distintos. Perdeu a ida por 3 a 2 no Rio de Janeiro, com dois gols de Tainá Maranhão. Em desvantagem, superou o Rubro-Negro com folga na volta, vencendo por 3 a 0. A jovem atacante abriu o caminho da vitória, Brena ampliou e Amanada Gutierres, artilheira do Brasileirão Feminino, fechou o 3 a 0.
Cruzeiro é o estreante na semifinal e tenta mais um feito inédito
Líder da fase de grupos, o Cruzeiro está em sua melhor temporada no futebol feminino. Com apenas uma derrota, para o Corinthians, venceu os outros 11 jogos e empatou três, fazendo 35 gols e sofrendo 15.
O time de Jonas Urias é equilibrado e possui peças fortes na defesa e no ataque. Victória Calhau e Paloma são as jogadoras de confiança do treinador, que tem Byanca Brasil e Letícia comandando o ataque. A camisa 9 tem oito gols marcados e é a artilheira do time, enquanto a 10 lidera em assistências.
Por ter se classificado em primeiro, enfrentou o Bragantino, oitavo colocado, nas quartas de final. No jogo de ida, em São Paulo, empatou em 0 a 0, mas venceu em casa por 2 a 0 e avançou às semifinais.
