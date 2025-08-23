Ludmila, da Seleção, marca hat-trick mais rápido da história da NWSL

A atacante Ludmila, da Seleção Feminina, marcou o hat-trick mais rápido da história da NWSL, liga de futebol feminino dos Estados Unidos. A jogadora precisou de 10 minutos para balançar as redes três vezes e buscar o empate para o Chicago Stars contra o North Carolina Courage.

O jogo aconteceu na noite de sexta-feira (22), no SeatGeek Stadium, em Illinois, válido pela 17ª rodada. O time da brasileira é o penúltimo colocado, em 13º, enquanto o adversário, que tem Aline Gomes, ex-Ferroviária, está em 8º, na zona de classificação para o mata mata.

Como foi o jogo

O gols ficaram todos para o segundo tempo. O Courage abriu o placar aos 4 minutos, depois de Sanchez lançar Manaka Matsukubo na velocidade para finalizar por cobertura contra Alyssa Naeher. Aos 17, Tyler Lussi aproveitou o corte mal feito da defesa e bateu forte para ampliar.

As visitantes tinham mais volume de jogo, mas Ludmila, que entrou no intervalo, não desistiu. Aos 31, a brasileira recebeu de frente para a área e avançou mais rápido que a marcação. Ajeitou para a perna direita e chutou com força, no ângulo de Casey Murphy, para diminuir.

O empate veio na sequência, aos 35. A defesa do Chicago afastou o perigo com um chutão que serviu de assistência para a atacante, que saiu na velocidade, invadiu a área e bateu de perna esquerda.

Dois minutos depois, Jaedyn Shaw voltou a colocar o Courage na frente, mas durou pouco. Aos 40, Hayashi cobrou escanteio na segunda trave e a brasileira cabeceou para empatar novamente e dar números finais ao jogo.

Ludmila na briga pela artilharia da NWSL

Com os três gols, Ludmila chegou a oito marcados na temporada da NWSL. Ela está em terceiro na briga pela artilharia do campeonato, ao lado de Barbra Banda, do Orlando Pride, time de Marta.

Com 11 gols, quem lidera a lista é Esther González, do NY/NJ Gotham, das brasileiras Bruninha, Geyse e Gabi Portilho. Em segundo, com 10, está Temwa Chawinga, do Kansas City Current, primeiro colocado da NWSL. Além dela, Debinha, Bia Zaneratto e Lorena também defendem o time.

