Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino
Soberanas venceram por 4 a 2 nas penalidades
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo eliminou a Ferroviária na tarde deste sábado (16), no Morumbis, e está classificado para a semifinal do Brasileirão Feminino. Mylena Carioca fez o gol grená, ainda no primeiro tempo, e Crivelari deixou tudo igual. Nos pênaltis, as Soberanas levaram a melhor por 4 a 2.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Flamengo perde peça importante na véspera de decisão pelo Brasileirão Feminino
Futebol Feminino16/08/2025
- Futebol Feminino
Técnico do Corinthians revela ‘arma’ do time para reta final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino16/08/2025
- Futebol Feminino
Classificadas! Corinthians vence Bahia e avança para a semifinal do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino15/08/2025
O São Paulo terá o Corinthians como adversário da semifinal. Já a Ferroviária foca na disputa do Paulistão Feminino, Copa do Brasil e na participação na Copa Libertadores Feminina, que será realizada em outubro, na Argentina.
Como foi São Paulo e Ferroviária
São Paulo e Ferroviária começaram a partida em ritmo intenso, valendo vaga na semifinal do Brasileirão Feminino. Logo aos 4 minutos, Bia Menezes arriscou um chute cruzado para tentar surpreender Luciana, mas a bola saiu pela linha de fundo.
A Ferroviária, fiel à sua proposta, adiantou a marcação e pressionou a saída de bola são-paulina, dificultando a progressão ao ataque das mandantes.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
As Guerreiras Grenás buscaram espaços nas bolas paradas e, aos 12, chegaram com perigo em escanteios, testando a defesa tricolor.
A estratégia surtiu efeito aos 20 minutos, quando Nat Vendito girou sobre Maressa, achou lindo passe para Júlia Beatriz, que cruzou rasteiro. Mylena Carioca apareceu livre e, de primeira, mandou para as redes, inaugurando o placar.
O São Paulo sentiu o golpe e encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. Do outro lado, a equipe grená seguiu criando. Aos 37, Micaelly ajeitou para Júlia Beatriz, mas a finalização parou na zaga tricolor.
Dois minutos depois, quase veio o golaço: Nat Vendito soltou uma bomba da entrada da área, a bola explodiu no travessão.
Com pressão alta, solidez defensiva e mais volume ofensivo, a Ferroviária terminou o primeiro tempo em vantagem e controlando as ações. O São Paulo, por sua vez, foi para o vestiário atrás no placar.
As Soberanas voltaram com outra postura no segundo tempo e não demorou para deixar tudo igual. Bruna Calderan cruzou para Giovanna Crivelari, que cabeceou firme no canto, vencendo a goleira Luciana.
O São Paulo foi superior na segunda etapa, mas não conseguiu a virada. Nos pênaltis, Camila e Fátima Dutra converteram, enquanto Mariana Santos e Andressa desperdiçaram para a Ferroviária. Já do lado tricolor, Jé Soares, Kaká, Bruna Calderan e balançaram as redes.
SÃO PAULO X FERROVIÁRIA
QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025 (JOGO DE VOLTA)
- 📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
- Público: 1.923 torcedores
- Renda: R$ 25.475
- Gols: Mylena Carioca (20/1T) e Crivelari (5/2T)
- Penalidades: 4 a 2, para o São Paulo
- Cartões: Camilinha (amarelo) e Kaká (amarelo), para o São Paulo.
SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil (Jé Soares), Bia Menezes, Maressa, Camilinha (Taty Sena), Crivelari, Aline (Robinha) e Isa. Técnico: Thiago Viana.
FERROVIÁRIA: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares, Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly (Raquel Rodrigues), Mylena Carioca, Vendito (Mariana Santos) e Julia Beatriz (Neném). Técnico: Léo Mendes.
- Matéria
- Mais Notícias