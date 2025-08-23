São Paulo x Corinthians feminino: onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam no Pacaembu neste domingo (24)
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo (24), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. O clássico conta com transmissão da TV Globo e do Sportv.
Relacionadas
- Futebol Feminino
São Paulo abre venda de ingressos para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão Feminino
Futebol Feminino22/08/2025
- Futebol Feminino
CBF divulga data e horário da final do Brasileirão Feminino A2
Futebol Feminino19/08/2025
- Futebol Feminino
O que está em jogo na semifinal do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino19/08/2025
Conhecido como Majestoso, o clássico tem retrospecto favorável ao Corinthians, que venceu 14 dos 22 confrontos até o momento. Entretanto, nesta temporada, as são-paulinas bateram as corinthianas e ficaram com o título da Supercopa do Brasil.
➡️ Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino
Ficha do jogo
O São Paulo perdeu para a Ferroviária no Paulistão por 1 a 0, na última terça-feira (19). Na ocasião, Thiago Viana optou por uma equipe reserva, de olho na partida contra o Corinthians. Para chegar à decisão, as Soberanas eliminaram a mesma Ferroviária, nos pênaltis.
O Corinthians, por sua vez, venceu o Bahia nas quartas e tenta chegar à final do Brasileirão novamente. Lucas Piccinato vive a expectativa de poder contar com Mariza, que trata lesão. As Brabas também pouparam pelo Paulistão, mas superaram o Realidade Jovem por 3 a 0, com gol da recém-contratada Ivana Fuso.
Com mando de campo tricolor, os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site SPFC Ticket, com descontos para sócios torcedores. Os valores variam entre R$ 10 e R$ 40 (inteira), com meia-entrada disponível para crianças, estudantes, professores, idosos, PcD e outras categorias previstas em lei.
➡️ Candidato à presidência do Corinthians coloca futebol feminino como prioridade
SÃO PAULO X CORINTHIANS
SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025
- 📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)
- 📍 Local: Pacaembu, São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.
CORINTHIANS: Nicole; Erika, Thaís Regina (Mariza), Thaís Ferreira; Yaya, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
- Matéria
- Mais Notícias