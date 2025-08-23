menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

São Paulo x Corinthians feminino: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam no Pacaembu neste domingo (24)

São Paulo e Corinthians duelam pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraSão Paulo e Corinthians duelam pelo Brasileirão Feminino.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/08/2025
10:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo (24), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. O clássico conta com transmissão da TV Globo e do Sportv.

Conhecido como Majestoso, o clássico tem retrospecto favorável ao Corinthians, que venceu 14 dos 22 confrontos até o momento. Entretanto, nesta temporada, as são-paulinas bateram as corinthianas e ficaram com o título da Supercopa do Brasil.

➡️ Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino

Ficha do jogo

logo-sao-paulo-256
SAO
Corinthians-escudo-onde-assistir
COR
Semifinal
Brasileirão Feminino
Data e Hora
Domingo, 24 de agosto, às 10h30
Local
Arena Mercado Livre Pacaembu
Árbitro
Daiane Muniz (SP)
Assistentes
Daniella Coutinho Pinto (BA)
Var
Adeli Mara Monteiro (SP)
Onde assistir

O São Paulo perdeu para a Ferroviária no Paulistão por 1 a 0, na última terça-feira (19). Na ocasião, Thiago Viana optou por uma equipe reserva, de olho na partida contra o Corinthians. Para chegar à decisão, as Soberanas eliminaram a mesma Ferroviária, nos pênaltis.

O Corinthians, por sua vez, venceu o Bahia nas quartas e tenta chegar à final do Brasileirão novamente. Lucas Piccinato vive a expectativa de poder contar com Mariza, que trata lesão. As Brabas também pouparam pelo Paulistão, mas superaram o Realidade Jovem por 3 a 0, com gol da recém-contratada Ivana Fuso.

Com mando de campo tricolor, os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site SPFC Ticket, com descontos para sócios torcedores. Os valores variam entre R$ 10 e R$ 40 (inteira), com meia-entrada disponível para crianças, estudantes, professores, idosos, PcD e outras categorias previstas em lei.

➡️ Candidato à presidência do Corinthians coloca futebol feminino como prioridade

SÃO PAULO X CORINTHIANS
SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

  • 📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Pacaembu, São Paulo (SP)
  • 📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS:  Nicole; Erika, Thaís Regina (Mariza), Thaís Ferreira; Yaya, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

circulo com pontos dentroTudo sobre

