O Bahia anunciou, nesta terça-feira, a primeira contratação do time feminino para a temporada 2026. O nome escolhido foi o da meia Raquel, de 25 anos, com passagem por Santos e Ferroviária. Ela chega ao Tricolor com contrato até o fim de 2028.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

No ano passado, Raquel foi um dos destaques da temporada na Ferroviária, time tradicional na modalidade. Ela disputou 39 jogos pela Série A1, com direito a quatro gols e duas assistência na campanha que parou em uma eliminação nos pênaltis para o São Paulo nas quartas de final da competição. A jogadora também participou da Libertadores, e viu o time de Araraquara cair novamente nos pênaltis, desta vez para o Corinthians, nas semifinais.

Antes, a atleta defendeu o Red Bull Bragantino (2020-2022), Valares Gaia, de Portugal (2020), Osasco Audax (2019) e Santos (2016-2019). Pela equipe do litoral paulista, a Raquel foi campeã brasileira em 2017. Já em 2021, levantou o troféu da A2 pelo Red Bull.

continua após a publicidade

Meia Raquel, ex-Santos e Ferroviária, é anunciada oficialmente como primeiro reforço do time feminino do Bahia para 2026 (Foto: divulgação / EC Bahia)

Temporada do time feminino do Bahia já começou

A reapresentação das Mulheres de Aço na última segunda-feira teve trabalhos iniciais juntamente com a comissão técnica, comandada pelo treinador Felipe Freitas, que segue no Tricolor. Nesta temporada, o time vai disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e Campeonato Baiano.

O clube confirmou que mais reforços para a temporada serão anunciados ainda ao longo desta semana, indicando movimentação no mercado para a composição do elenco. Nesta janela, a equipe perdeu uma de suas artilheiras, a atacante Rhaizza, que se apresentou ao Corinthians.

continua após a publicidade

➡️São Paulo acerta contratação da zagueira Camila Barbosa, ex-Bahia