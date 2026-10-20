Seleção Brasileira feminina terá dois amistosos contra o Japão em novembro e dezembro
Brasil encara as japonesas nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, em Hiroshima e Okayama
A Seleção Brasileira feminina já tem compromissos definidos para a última Data Fifa de 2026. Depois dos amistosos contra a Argentina, que foram realizados no Brasil, a equipe enfrentará o Japão em dois jogos no país asiático, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro.
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O primeiro duelo será disputado em Hiroshima, no dia 29 de novembro, no Edion Peace Wing. Na sequência, as equipes voltam a se encontrar em Okayama, no dia 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium.
Os confrontos serão mais uma oportunidade para a Seleção Brasileira enfrentar uma equipe de destaque do futebol feminino e dar sequência à preparação para os próximos desafios, como a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.
Veja as datas dos amistosos do Brasil feminino
- 29 de novembro: Brasil x Japão, no Edion Peace Wing, em Hiroshima.
- 5 de dezembro: Brasil x Japão, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
Os horários das partidas serão divulgados em breve, bem como a venda de ingressos
Como foi a Data Fifa no Brasil?
A Seleção de Arthur Elias enfrentou a Argentina no Brasil nos dias 10 e 13 de outubro. O primeiro confronto ocorreu no Beira-Rio, em Porto Alegre, com vitória por 3 a 1. Já no segundo, o encontro com as argentinas foi na Arena Pernambuco, e o jogo terminou empatado em 2 a 2.
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