A contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já começou. Pela primeira vez, o Brasil será sede do principal torneio do futebol feminino, e o Lance! estreia nesta quarta-feira (30) o "A Copa é Delas", novo programa do Lance!TV dedicado à preparação para o Mundial e às histórias que ajudam a construir o caminho até a competição.

Apresentado pelos jornalistas Letycia Farias e Igão Reis, o programa terá a Copa de 2027 como fio condutor. A proposta é acompanhar a preparação da Seleção Brasileira, apresentar as jogadoras que podem ganhar espaço ao longo do ciclo, resgatar personagens que marcaram a história do futebol feminino, dar voz às protagonistas e mostrar os detalhes de um Mundial que será disputado em solo brasileiro.

continua após a publicidade

Na estreia, três temas ajudam a apresentar esse universo ao torcedor: as cidades que receberão os jogos da Copa, a trajetória de Marta e o momento de Kerolin, uma das jogadoras que chega ao ciclo de 2027 em posição de destaque no futebol internacional.

Sedes da Copa 2027

Antes de falar das jogadoras, o A Copa é Delas começa pelos palcos que receberão a competição.

O primeiro episódio apresenta as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, passando pelos estádios escolhidos para receber as partidas e pelas diferentes regiões que estarão envolvidas na realização do Mundial.

continua após a publicidade

A edição de 2027 terá uma característica especial para o futebol brasileiro. Será a primeira vez que o país receberá uma Copa do Mundo Feminina, transformando o torneio em uma oportunidade de ampliar a presença da modalidade no território nacional e aproximar ainda mais a Seleção do torcedor.

Para o Brasil, as sedes também serão parte do caminho até o grande objetivo da competição: conquistar, pela primeira vez, o título mundial feminino.

continua após a publicidade

A Seleção ainda terá todo um ciclo de preparação pela frente até a estreia na Copa, mas o fato de jogar em casa já coloca a competição em uma dimensão diferente para as brasileiras.

Marta: a história da Rainha com a Seleção Brasileira

Enquanto a Copa de 2027 representa o futuro, Marta representa boa parte da história que trouxe o futebol feminino brasileiro até aqui.

Aos 40 anos, a camisa 10 é uma das principais personagens da trajetória da modalidade no país. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a atacante construiu uma carreira marcada por recordes, títulos individuais e participação em diferentes gerações da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Marta disputou Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e grandes torneios internacionais ao longo de mais de duas décadas, vestindo a camisa brasileira. Em 2027, terá a possibilidade de disputar um Mundial em casa, caso esteja entre as convocadas por Arthur Elias.

A relação da jogadora com a Copa do Mundo também passa por uma marca histórica. Marta é a maior artilheira da história do torneio, entre homens e mulheres, e se tornou a primeira jogadora a marcar em seis edições diferentes da competição.

continua após a publicidade

No A Copa é Delas, a trajetória da Rainha é revisitada a partir da importância que ela teve para o futebol feminino brasileiro. Mais do que olhar apenas para o presente, o programa volta no tempo para mostrar como Marta se transformou em uma das figuras mais importantes da história da modalidade.

Kerolin: de olho em 2027

Se Marta representa a experiência de uma geração que ajudou a transformar o futebol feminino, Kerolin aparece como um dos nomes da nova geração brasileira que chega ao ciclo de 2027 em alta no cenário internacional.

continua após a publicidade

A atacante deixou o Manchester City e acertou sua transferência para o Barcelona, em uma negociação que chamou atenção pelo tamanho e pelo impacto no mercado do futebol feminino. A operação estabeleceu marcas importantes para os dois clubes. A transferência foi a maior venda da história do Manchester City no futebol feminino e também se tornou a maior compra da história do Barcelona na modalidade.

A mudança de clube coloca Kerolin em um dos principais centros do futebol feminino mundial e amplia a expectativa em torno da jogadora no ciclo da Seleção Brasileira. Com velocidade, capacidade de atuar em diferentes posições do ataque e experiência no futebol internacional, Kerolin aparece como uma das peças que podem fazer parte dos planos de Arthur Elias para a Copa do Mundo de 2027.

continua após a publicidade

O programa apresenta a trajetória da atacante, o momento vivido no futebol europeu e o que a chegada ao Barcelona representa para uma jogadora que busca se consolidar cada vez mais entre os principais nomes da Seleção.

Experiência e juventude no caminho da Seleção

A presença de Marta e Kerolin no mesmo episódio ajuda a contar uma das histórias que estarão no centro do ciclo brasileiro até 2027: o encontro entre diferentes gerações.

continua após a publicidade

De um lado, uma jogadora que se tornou símbolo do futebol feminino brasileiro e que carrega uma história construída ao longo de mais de 20 anos com a Seleção. Do outro, uma atacante que vive uma fase de crescimento no futebol europeu e chega ao novo ciclo com espaço para assumir ainda mais protagonismo.

A Seleção de Arthur Elias terá pela frente um período de preparação até a Copa. Nesse caminho, novas jogadoras podem surgir, nomes conhecidos podem ganhar ou perder espaço e a comissão técnica terá de definir o grupo que representará o Brasil diante da torcida brasileira.

Sobre o programa

A Copa do Mundo ainda não começou, mas a história que será contada em 2027 já está sendo construída.

O "A Copa é Delas" nasce com a proposta de acompanhar essa preparação de perto, indo além dos jogos da Seleção. O programa terá espaço para personagens do futebol feminino, histórias de jogadoras, informações sobre as sedes, bastidores da preparação para o Mundial e entrevistas.

A ideia é apresentar ao público não apenas quem pode estar em campo na Copa, mas também as histórias por trás das jogadoras e dos lugares que receberão a competição. E, a partir desta quarta-feira, o torcedor terá um encontro marcado toda semana para acompanhar essa caminhada.

O "A Copa é Delas" vai ao ar toda quarta-feira, às 12h (de Brasília), na Lance!TV, com apresentação de Letycia Farias e Igão Reis, direção de Nathália Gomes e cinegrafia de João Fraga.