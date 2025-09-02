menu hamburguer
Janela de transferências do futebol feminino fecha hoje; veja últimas movimentações

Prazo final para inscrições será encerrado nesta terça-feira (2)

Lizbeth Ovalle é a maior venda da história do futebol feminino. (Foto: Reprodução/redes sociais)
imagem cameraLizbeth Ovalle é a maior venda da história do futebol feminino. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
13:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

A janela de transferências do futebol feminino encerra às 23h59 desta terça-feira (2). O Lance! acompanha as movimentações do mercado da bola e as principais negociações.

Em 2025, o futebol feminino brasileiro contou com duas janelas de transferências para registro de atletas. A primeira ocorreu de 17 de janeiro a 14 de março, período em que os clubes iniciaram a formação dos elencos para a temporada.

Já a segunda foi aberta em 10 de julho e se encerra nesta terça-feira, 2 de setembro, última oportunidade para reforços antes da reta final das competições.

Acompanhe as atualizações de transferências em tempo real

Paulina Gramaglia ➡️ Costa Adeje Tenerife

Vice-artilheira do Brasileirão Feminino, a atacante foi negociada pelo Red Bull Bragantino e se despediu do clube nesta terça. Ela é a segunda maior venda do time de Bragança no futebol feminino.

Darlene e Millene ➡️ São Paulo

O São Paulo anunciou as contratações de Darlene e Millene, dupla que rescindiu com a Ferroviária (SP), e já tinham registros com a camisa do clube no Boletim Informativo Diário (BID). As atletas assinaram até 31 de dezembro de 2025 com o Tricolor Paulista.

Dudinha ➡️ San Diego Wave

Atacante formada na base do São Paulo se despediu do clube em julho.  Ela assinou por duas temporadas, até o fim de 2027, e já estreou pelo clube da Califórnia. O Tricolor Paulista não divulgou valores.

Maior contratação da história do futebol feminino

Orlando Pride, time de Marta e Angelina nos Estados Unidos, anunciou a mexicana Lizbeth Ovalle, ex-Tigres (MEX), por valor na casa dos $ 1,5 milhões de dólares, equivalente a R$8.215.650,00 na cotação atual. Maior transferência do futebol feminino, ela assina até 2027, com opção de renovar por mais um ano.

