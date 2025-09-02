Janela de transferências do futebol feminino fecha hoje; veja últimas movimentações
Prazo final para inscrições será encerrado nesta terça-feira (2)
A janela de transferências do futebol feminino encerra às 23h59 desta terça-feira (2). O Lance! acompanha as movimentações do mercado da bola e as principais negociações.
Em 2025, o futebol feminino brasileiro contou com duas janelas de transferências para registro de atletas. A primeira ocorreu de 17 de janeiro a 14 de março, período em que os clubes iniciaram a formação dos elencos para a temporada.
Já a segunda foi aberta em 10 de julho e se encerra nesta terça-feira, 2 de setembro, última oportunidade para reforços antes da reta final das competições.
Acompanhe as atualizações de transferências em tempo real
Paulina Gramaglia ➡️ Costa Adeje Tenerife
Vice-artilheira do Brasileirão Feminino, a atacante foi negociada pelo Red Bull Bragantino e se despediu do clube nesta terça. Ela é a segunda maior venda do time de Bragança no futebol feminino.
Darlene e Millene ➡️ São Paulo
O São Paulo anunciou as contratações de Darlene e Millene, dupla que rescindiu com a Ferroviária (SP), e já tinham registros com a camisa do clube no Boletim Informativo Diário (BID). As atletas assinaram até 31 de dezembro de 2025 com o Tricolor Paulista.
Dudinha ➡️ San Diego Wave
Atacante formada na base do São Paulo se despediu do clube em julho. Ela assinou por duas temporadas, até o fim de 2027, e já estreou pelo clube da Califórnia. O Tricolor Paulista não divulgou valores.
Maior contratação da história do futebol feminino
O Orlando Pride, time de Marta e Angelina nos Estados Unidos, anunciou a mexicana Lizbeth Ovalle, ex-Tigres (MEX), por valor na casa dos $ 1,5 milhões de dólares, equivalente a R$8.215.650,00 na cotação atual. Maior transferência do futebol feminino, ela assina até 2027, com opção de renovar por mais um ano.
