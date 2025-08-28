menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo oficializa dupla ex-Ferroviária para a sequência da temporada

Atletas foram anunciadas oficialmente e treinam com a equipe

Millene e Darlene, novas contratadas do Santos Futebol Clube. (Foto: Divulgação/São Paulo Futebol Clube)
imagem cameraMillene e Darlene, novas contratadas do Santos Futebol Clube. (Foto: Divulgação/São Paulo Futebol Clube)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/08/2025
12:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo anunciou as contratações de Darlene e Millene, dupla que rescindiu com a Ferroviária (SP), e já tinham registros com a camisa do clube no Boletim Informativo Diário (BID). As atletas assinaram até 31 de dezembro de 2025 com o Tricolor Paulista.

continua após a publicidade

Relacionadas

As novas contratadas não poderão atuar no jogo de volta do Brasileirão Feminino no próximo domingo (31), contra o Corinthians, pela semifinal da competição. Elas estarão à disposição de Thiago Viana para a disputa da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, que será em outubro, na Argentina.

➡️ Após rescindir com rival, dupla aparece no BID com camisa do São Paulo antes do anúncio

Conheça a dupla

A veterana Darlene de Souza, de 35 anos, atuou pela Ferroviária em diferentes períodos e foi campeã da Copa Libertadores Feminina de 2015 pelo clube. A atacante também defendeu a Seleção Brasileira em competições oficiais, como a Copa América 2014 e a Copa do Mundo 2025, e construiu carreira internacional, com passagens por Portugal, Espanha, China e Áustria.

continua após a publicidade

Millene Karine, de 30 anos, jogou tem passagens por Internacional, Atlético-MG, Rio Preto e Ferroviária no Brasil. Atacante de mobilidade, também atuou no futebol chinês e soma quatro temporadas, duas assistências em 18 jogos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Próximo desafio do São Paulo

O São Paulo sofreu revés contra o Corinthians no último domingo (24), na Arena Pacaembu, por 2 a 0. Agora, as Soberanas enfrentam o rival precisando de dois gols de diferença para levar à decisão aos pênaltis, e três gols para garantir vaga na decisão. O adversário sairá do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, que também se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

continua após a publicidade
Millene e Darlene com a camisa do São Paulo Futebol Clube. (Foto: Reprodução/BID CBF)
Millene e Darlene com a camisa do São Paulo Futebol Clube. (Foto: Reprodução/BID CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias