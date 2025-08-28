São Paulo oficializa dupla ex-Ferroviária para a sequência da temporada
Atletas foram anunciadas oficialmente e treinam com a equipe
O São Paulo anunciou as contratações de Darlene e Millene, dupla que rescindiu com a Ferroviária (SP), e já tinham registros com a camisa do clube no Boletim Informativo Diário (BID). As atletas assinaram até 31 de dezembro de 2025 com o Tricolor Paulista.
As novas contratadas não poderão atuar no jogo de volta do Brasileirão Feminino no próximo domingo (31), contra o Corinthians, pela semifinal da competição. Elas estarão à disposição de Thiago Viana para a disputa da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, que será em outubro, na Argentina.
➡️ Após rescindir com rival, dupla aparece no BID com camisa do São Paulo antes do anúncio
Conheça a dupla
A veterana Darlene de Souza, de 35 anos, atuou pela Ferroviária em diferentes períodos e foi campeã da Copa Libertadores Feminina de 2015 pelo clube. A atacante também defendeu a Seleção Brasileira em competições oficiais, como a Copa América 2014 e a Copa do Mundo 2025, e construiu carreira internacional, com passagens por Portugal, Espanha, China e Áustria.
Millene Karine, de 30 anos, jogou tem passagens por Internacional, Atlético-MG, Rio Preto e Ferroviária no Brasil. Atacante de mobilidade, também atuou no futebol chinês e soma quatro temporadas, duas assistências em 18 jogos.
Próximo desafio do São Paulo
O São Paulo sofreu revés contra o Corinthians no último domingo (24), na Arena Pacaembu, por 2 a 0. Agora, as Soberanas enfrentam o rival precisando de dois gols de diferença para levar à decisão aos pênaltis, e três gols para garantir vaga na decisão. O adversário sairá do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, que também se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).
