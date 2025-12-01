O Fluminense divulgou uma novidade inusitada para a venda de ingressos para o confronto contra o Vasco pela volta semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O Tricolor estipulou que ex-sócios torcedores do clube poderão desfrutar de prioridade na compra dos ingressos, no jogo em que o Flu é mandante.

A notícia pegou muita mal entre os torcedores do Vasco, que criticaram a atitude do Fluminense.

Momentos diferentes no Campeonato Brasileiro

Enquanto o Fluminense vive seu melhor momento sob o comando de Luis Zubeldía — já são cinco partidas sem perder — até a goleada sobre o Inter, o Vasco vinha de atuações ruins diante de Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia.

A pressão sob a equipe de Fernando Diniz ainda é grande, especialmente às vésperas do confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, marcado para o dia 11 de dezembro.

Antes do primeiro encontro entre as equipes no Maracanã, ambos os clubes terão compromissos pelo Brasileirão. O Vasco enfrenta Mirassol e Atlético-MG, enquanto o Fluminense encara Grêmio e Bahia.

Fluminense e Vasco goleiam no Brasileirão, perto da semi da Copa do Brasil

Em noite histórica no Maracanã, o Fluminense de Luis Zubeldía aplicou 6 a 0 no São Paulo pela 36ª rodada do Brasileirão e assegurou matematicamente um lugar, no mínimo, na fase preliminar da Libertadores. A equipe vive sua melhor fase desde a chegada do argentino.

Um dia depois de o Fluminense aplicar 6 a 0 no São Paulo e chegar embalado para a semifinal da Copa do Brasil, Vasco goleou o Internacional por 5 a 1, em São Januário, encerrando a sequência de cinco derrotas consecutivas. A atuação contundente diante do Inter devolveu a confiança ao elenco e reacendeu o clima de otimismo em São Januário.