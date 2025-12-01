menu hamburguer
Futebol Feminino

Atacante do Internacional projeta Copinha Feminina: 'Podemos brigar por coisas grandes'

Gabi Inácio é um dos destaques do Colorado na temporada

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/12/2025
20:23
Gabi Inácio, atacante do Internacional. (Foto: Victor Lannes/Divulgação)
Gabi Inácio, atacante do Internacional. (Foto: Victor Lannes/Divulgação)
O Internacional já vive o clima de estreia na 3ª edição da Copinha Feminina. A partir de 3 de dezembro, as Gurias Coloradas iniciam a busca por destaque em um dos torneios mais importantes das categorias de base do país.

Relacionadas

O Colorado está no Grupo B, ao lado de Ferroviária, Centro Olímpico e Minas Brasília, com todos os confrontos disputados no tradicional Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. A estreia será às 15h, diante do Centro Olímpico, na quarta-feira (3/12).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Motivada pela preparação intensa e pelo crescimento do projeto de base do Inter, Gabi Inácio não esconde a confiança na equipe.

— A Copinha é uma competição muito importante para nós. Estamos trabalhando forte e chegamos com a expectativa de fazer uma grande campanha. Sei da força do nosso grupo e estou confiante de que podemos brigar por coisas grandes — afirma a atacante.

Gabriella da Silva tem 19 anos e é formada pelas categorias de base do Colorado. Com passagens pela equipe profissional, ela chegou a disputar a Copa do Brasil Feminina e o Gauchão.

➡️ Brasil deve receber Copa América Feminina de 2026 como teste da Copa do Mundo

Internacional enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil Feminina
Internacional em campo pelo Gaúchão Feminino (Foto: Lara Vantzem/Internacional)

Como funciona a Copinha

Nesta temporada, a Copinha repete a fórmula do ano passado, com 20 equipes divididas em cinco grupos de quatro times. Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno único, e ao término das rodadas, os líderes de cada chave e os três melhores segundos colocados garantem vaga na próxima etapa.

Depois, o torneio passa a ser disputado em formato eliminatório, com jogos únicos até a grande decisão. As equipes classificadas se enfrentaram nas quartas de final, semifinais e final, em confrontos diretos que definiram o caminho até o título.

