TJD-AM julga caso de manipulação no Amazonense Feminino; veja decisão

O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), julgou nesta segunda-feira (1) a denúncia de manipulação de resultado na partida entre Itacoatiara e Manaus, pelo Campeonato Amazonense Feminino. A decisão foi unânime pela anulação da partida e suspensão das atletas envolvidas.

continua após a publicidade

Tanto a competição, quanto as jogadoras, estavam suspensas preventivamente para proteger a credibilidade do campeonato, uma vez que o empate, resultado do gol contra, alterava a classificação e a definição dos confrontos da semifinal. Com o julgamento, a Federação Amazonense deverá remarcar a partida em Manaus, onde a fiscalização será mais fácil, conforme voto do relator.

Jogadoras suspensas e Itacoatiara multado

Antes de proferir a decisão, foram ouvidos depoimentos das jogadoras Luana Santos Gonçalves e Alexa Gabriela Santana, do juiz da partida e do presidente do Itacoatiara. Depois, o relator do processo proferiu seu voto, convencido de que as atitudes das atletas configuraram manipulação de resultado para não enfrentar o 3B, atual campeão, na semifinal do Amazonense Feminino.

continua após a publicidade

Além disso, entendeu que a nota emitida pelo clube após a decisão preventiva indicou o reconhecimento da manipulação, uma vez que afirmava se tratar de "conduta isolada". Dessa maneira, multou o Itacoatiara em 15 mil reais a serem pagos em cinco dias úteis.

No que diz respeito às jogadoras, não houve multa, mas sim suspensão. O artigo 243-A prevê punição de 12 a 24 partidas quando um atleta atuar "de forma contrária à ética desportiva, com fim de influenciar o resultado da partida".

continua após a publicidade

Nesse sentido, Luana foi suspensa por 24 partidas, enquanto Alexa por 16. Em ambos os casos, o relator reduziu a pena pela metade por conta da "precariedade" da situação das atletas.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luana Santos, jogadora do Itacoatiara, julgada por manipulação de resultado no Amazonense Feminino (Foto: Reprodução/TV FAF-AM)

Relembre a denúncia

O caso ocorreu na partida válida pela 5ª rodada, entre Manaus e Itacoatiara, no dia 23 de agosto. Conforme relatado na súmula, aos 39 minutos do segundo tempo, a zagueira Luana Santos Gonçalves, posicionada na intermediária de seu campo de defesa, chutou em direção ao seu gol sem que a goleira, Alexa Gabriela Santana, tentasse evitar que a bola entrasse. Com isso, a partida terminou empatada em 1 a 1.

A situação causou suspeitas na Procuradoria do Tribunal, que ingressou com uma medida inominada com tutela de urgência na segunda-feira (25). A "tutela de urgência" é um instrumento jurídico utilizado quando há risco iminente, uma vez que o Procurador Ruy Silvio Lima de Mendonça entendeu que a continuidade da competição poderia comprometer sua credibilidade.