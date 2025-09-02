menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

TJD-AM julga caso de manipulação no Amazonense Feminino; veja decisão

Partida entre Itacoatiara e Manaus será remarcada pela Federação Amazonense

Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas julga caso de manipulação no Amazonense Feminino
imagem cameraTribunal de Justiça Desportiva do Amazonas julga caso de manipulação no Amazonense Feminino (Foto: Reprodução/TV FAF-AM)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
04:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), julgou nesta segunda-feira (1) a denúncia de manipulação de resultado na partida entre Itacoatiara e Manaus, pelo Campeonato Amazonense Feminino. A decisão foi unânime pela anulação da partida e suspensão das atletas envolvidas.

Tanto a competição, quanto as jogadoras, estavam suspensas preventivamente para proteger a credibilidade do campeonato, uma vez que o empate, resultado do gol contra, alterava a classificação e a definição dos confrontos da semifinal. Com o julgamento, a Federação Amazonense deverá remarcar a partida em Manaus, onde a fiscalização será mais fácil, conforme voto do relator.

Jogadoras suspensas e Itacoatiara multado

Antes de proferir a decisão, foram ouvidos depoimentos das jogadoras Luana Santos Gonçalves e Alexa Gabriela Santana, do juiz da partida e do presidente do Itacoatiara. Depois, o relator do processo proferiu seu voto, convencido de que as atitudes das atletas configuraram manipulação de resultado para não enfrentar o 3B, atual campeão, na semifinal do Amazonense Feminino.

Além disso, entendeu que a nota emitida pelo clube após a decisão preventiva indicou o reconhecimento da manipulação, uma vez que afirmava se tratar de "conduta isolada". Dessa maneira, multou o Itacoatiara em 15 mil reais a serem pagos em cinco dias úteis.

No que diz respeito às jogadoras, não houve multa, mas sim suspensão. O artigo 243-A prevê punição de 12 a 24 partidas quando um atleta atuar "de forma contrária à ética desportiva, com fim de influenciar o resultado da partida".

Nesse sentido, Luana foi suspensa por 24 partidas, enquanto Alexa por 16. Em ambos os casos, o relator reduziu a pena pela metade por conta da "precariedade" da situação das atletas.

Luana Santos, jogadora do Itacoatiara, julgada por manipulação de resultado no Amazonense Feminino (Foto: Reprodução/TV FAF-AM)
Relembre a denúncia

O caso ocorreu na partida válida pela 5ª rodada, entre Manaus Itacoatiara, no dia 23 de agosto. Conforme relatado na súmula, aos 39 minutos do segundo tempo, a zagueira Luana Santos Gonçalves, posicionada na intermediária de seu campo de defesa, chutou em direção ao seu gol sem que a goleira, Alexa Gabriela Santana, tentasse evitar que a bola entrasse. Com isso, a partida terminou empatada em 1 a 1.

A situação causou suspeitas na Procuradoria do Tribunal, que ingressou com uma medida inominada com tutela de urgência na segunda-feira (25). A "tutela de urgência" é um instrumento jurídico utilizado quando há risco iminente, uma vez que o Procurador Ruy Silvio Lima de Mendonça entendeu que a continuidade da competição poderia comprometer sua credibilidade.

Súmula da partida entre Manaus e Itacoatiara FC, pelo Amazonense Feminino
