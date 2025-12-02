Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (02/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (2)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (2), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu - espanhol, italiano, inglês etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 2 de dezembro de 2025)
Brasileirão
Vasco x Mirassol – 19h – Sportv e Premiere
Grêmio x Fluminense – 21h30 – Sportv e Premiere
Amistoso feminino
Portugal (F) x Brasil (F) – 16h45 – Sportv
Campeonato Inglês
Bournemouth x Everton – 16h30 – Xsports e Disney+
Fulham x Manchester City – 16h30 – Disney+
Newcastle x Tottenham – 17h15 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
Barcelona x Atlético de Madrid – 17h – ESPN e Disney+
Copa da Itália
Juventus x Udinese – 17h – SportyNet
Copa da Alemanha (oitavas de final)
Borussia Monchengladbach x St. Pauli – 14h – Disney+
Hertha Berlin x Kaiserslautern – 14h – Disney+
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – 17h – ESPN 2 e Disney+
RB Leipzig x Magdeburg – 17h – Disney+
Nations League feminina
Espanha (F) x Alemanha (F) – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Suécia (F) x França (F) – 15h – Disney+
Copa do Rei da Espanha (segunda rodada)
Ebro x Osasuna – 15h – Disney+
Numancia x Mallorca – 15h – Disney+
Navalcarnero x Getafe – 17h – Disney+
Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf
Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F) – 17h – Disney+
República Dominicana (F) x Suriname (F) – 20h – Disney+
El Salvador (F) x Honduras (F) – 22h30 – Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
Cibao x Defence Force – 18h – Disney+
Mount Pleasant x O&M – 21h – Disney+
Eliminatórias para a Copa do Mundo feminina
Argentina (F) x Bolívia (F) – 20h – Xsports
Campeonato Peruano
Sporting Cristal x Alianza Lima – 22h – Fanatiz
