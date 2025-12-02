menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (02/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (2)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
06:00
Lamine Yamal em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraLamine Yamal em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (2), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu - espanhol, italiano, inglês etc.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 2 de dezembro de 2025)

Brasileirão

Vasco x Mirassol – 19h – Sportv e Premiere
Grêmio x Fluminense – 21h30 – Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Amistoso feminino

Portugal (F) x Brasil (F) – 16h45 – Sportv

Campeonato Inglês

Bournemouth x Everton – 16h30 – Xsports e Disney+
Fulham x Manchester City – 16h30 – Disney+
Newcastle x Tottenham – 17h15 – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: Pela Premier League, o Manchester City venceu o Leeds United por 3 a 2 (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Pela Premier League, o Manchester City venceu o Leeds United por 3 a 2 (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Campeonato Espanhol

Barcelona x Atlético de Madrid – 17h – ESPN e Disney+

Copa da Itália

Juventus x Udinese – 17h – SportyNet

Copa da Alemanha (oitavas de final)

Borussia Monchengladbach x St. Pauli – 14h – Disney+
Hertha Berlin x Kaiserslautern – 14h – Disney+
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – 17h – ESPN 2 e Disney+
RB Leipzig x Magdeburg – 17h – Disney+

continua após a publicidade

Nations League feminina

Espanha (F) x Alemanha (F) – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Suécia (F) x França (F) – 15h – Disney+

Copa do Rei da Espanha (segunda rodada)

Ebro x Osasuna – 15h – Disney+
Numancia x Mallorca – 15h – Disney+
Navalcarnero x Getafe – 17h – Disney+

Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf

Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F) – 17h – Disney+
República Dominicana (F) x Suriname (F) – 20h – Disney+
El Salvador (F) x Honduras (F) – 22h30 – Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

Cibao x Defence Force – 18h – Disney+
Mount Pleasant x O&M – 21h – Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo feminina

Argentina (F) x Bolívia (F) – 20h – Xsports

Campeonato Peruano

Sporting Cristal x Alianza Lima – 22h – Fanatiz

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias