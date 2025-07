A atacante Dudinha, de 20 anos, é o novo reforço do San Diego Wave, dos Estados Unidos, conforme antecipou o Lance! no início de julho. O clube californiano anunciou a contratação da jovem promessa nesta quinta-feira (24), após acordo com o São Paulo.

Nas redes sociais, Dudinha publicou um vídeo emocionante se despedindo da torcida tricolor. Ao todo, a atacante disputou 77 jogos pela equipe profissional, marcou 18 gols e foi uma das principais jogadoras na conquista inédita da Supercopa Feminina 2025.

A reportagem apurou, com exclusividade, que o San Diego seria o destino da jogadora, que vem se destacando pelo Tricolor Paulista e também pela Seleção Brasileira. Atualmente, Dudinha está com o grupo na disputa da Copa América Feminina, no Equador.

Veja o vídeo de despedida 👇

Dudinha será a primeira brasileira no San Diego Wave

Apesar de não contar com brasileiras no elenco, o San Diego Wave tem investido em jovens talentos e conta com a colombiana Daniela Arias, ex-Corinthians, além de ter sido o time que a craque Alex Morgan encerrou a carreira.

O San Diego Wave está em 3º lugar na NWSL, a principal liga dos Estados Unidos, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas após 13 jogos. O ataque é o destaque da equipe, com 25 gols marcados, o que reforça a equipe com grandes chances de disputar as fases decisivas da NWSL.

Durante apuração no Lance!, em 10 de julho, fontes ligadas ao futebol feminino na Califórnia explicaram a rápida ascensão do San Diego Wave no cenário nacional e destacaram que, devido à proximidade com o México, seria vantajoso contar com uma referência latina na equipe, o que se confirma com chegada de Dudinha.

Atacante é formada na base do São Paulo

Aos 20 anos, a atacante fez base do clube paulista, com breve passagem pelo futsal do Centro Olímpico.

O bom desempenho na base rendeu o primeiro contrato profissional em 2022. Ela foi fundamental na conquista da Supercopa do Brasil 2025 e soma quatro gols e três assistências na atual temporada pelo Tricolor.

Presença constante nas seleções de base, Dudinha foi convocada para a Seleção principal e chamou atenção ao marcar dois gols na vitória do Brasil diante do Japão, em amistoso no dia 30 de maio. Agora, disputa sua primeira competição oficial pela amarelinha, a Copa América Feminina.