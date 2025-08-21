Time de Marta anuncia maior transferência da história do futebol feminino
Lizbeth assinou até o fim de 2027 com o clube norte-americano
O Orlando Pride, time de Marta e Angelina nos Estados Unidos, anunciou a mexicana Lizbeth Ovalle, ex-Tigres (MEX), por valor na casa dos $ 1,5 milhões de dólares, equivalente a R$8.215.650,00 na cotação atual. Maior transferência do futebol feminino, ela assina até 2027, com opção de renovar por mais um ano.
A contratação superou a canadense Olivia Smith, que trocou o Liverpool pelo Arsenal nesta janela. Os valores foram de US$ 1,33 milhão (R$ 7,4 milhões).
Quem é 'La Maga', maior transferência do futebol feminino
Jacqueline Ovalle, conhecida como La Maga, é uma das principais jogadoras do futebol feminino mexicano. Nascida em 19 de outubro de 1999, em Aguascalientes, ela começou sua carreira profissional no Tigres UANL Femenil em 2017, aos 17 anos. Desde então, conquistou seis títulos da Liga MX Femenil e se tornou a maior artilheira da história do clube, com 136 gols e 103 assistências em 294 partidas.
Além do sucesso no Tigres, Ovalle se destacou na seleção mexicana, participando da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e acumulando 81 partidas pela equipe nacional. Reconhecida por sua habilidade técnica e estilo criativo de jogo, ganhou o apelido de "La Maga".
Em agosto de 2025, Ovalle assinou com o Orlando Pride da NWSL por US$1,5 milhão, tornando-se a transferência mais cara da história do futebol feminino. Antes de se apresentar ao clube norte-americano, disputará o primeiro All-Star Game da Liga MX Femenil contra o Barcelona.
➡️ Super Liga Inglesa Feminina tem novo transmissor no Brasil; veja onde acompanhar
Maiores transferências do futebol feminino
- Lizbeth Ovalle – Tigres UANL → Orlando Pride – US$1,5 milhão
- Olivia Smith – Liverpool → Arsenal – US$1,33 milhão
- Naomi Girma – San Diego Wave → Chelsea – €1,1 milhão
- Racheal Kundananji – Madrid CFF → Bay FC – €805 mil
- Mayra Ramírez – Levante → Chelsea – €500 mil
