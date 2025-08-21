menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Time de Marta anuncia maior transferência da história do futebol feminino

Lizbeth assinou até o fim de 2027 com o clube norte-americano

Lizbeth Ovalle é a maior venda da história do futebol feminino. (Foto: Reprodução/redes sociais)
imagem cameraLizbeth Ovalle é a maior venda da história do futebol feminino. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/08/2025
13:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Orlando Pride, time de Marta e Angelina nos Estados Unidos, anunciou a mexicana Lizbeth Ovalle, ex-Tigres (MEX), por valor na casa dos $ 1,5 milhões de dólares, equivalente a R$8.215.650,00 na cotação atual. Maior transferência do futebol feminino, ela assina até 2027, com opção de renovar por mais um ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

A contratação superou a canadense Olivia Smith, que trocou o Liverpool pelo Arsenal nesta janela. Os valores foram de US$ 1,33 milhão (R$ 7,4 milhões).

Quem é 'La Maga', maior transferência do futebol feminino

Jacqueline Ovalle, conhecida como La Maga, é uma das principais jogadoras do futebol feminino mexicano. Nascida em 19 de outubro de 1999, em Aguascalientes, ela começou sua carreira profissional no Tigres UANL Femenil em 2017, aos 17 anos. Desde então, conquistou seis títulos da Liga MX Femenil e se tornou a maior artilheira da história do clube, com 136 gols e 103 assistências em 294 partidas.

continua após a publicidade

Além do sucesso no Tigres, Ovalle se destacou na seleção mexicana, participando da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e acumulando 81 partidas pela equipe nacional. Reconhecida por sua habilidade técnica e estilo criativo de jogo, ganhou o apelido de "La Maga".

Em agosto de 2025, Ovalle assinou com o Orlando Pride da NWSL por US$1,5 milhão, tornando-se a transferência mais cara da história do futebol feminino. Antes de se apresentar ao clube norte-americano, disputará o primeiro All-Star Game da Liga MX Femenil contra o Barcelona.

continua após a publicidade

➡️ Super Liga Inglesa Feminina tem novo transmissor no Brasil; veja onde acompanhar

Maiores transferências do futebol feminino

  1. Lizbeth Ovalle – Tigres UANL → Orlando Pride – US$1,5 milhão
  2. Olivia Smith – Liverpool → Arsenal – US$1,33 milhão
  3. Naomi Girma – San Diego Wave → Chelsea – €1,1 milhão
  4. Racheal Kundananji – Madrid CFF → Bay FC – €805 mil
  5. Mayra Ramírez – Levante → Chelsea – €500 mil

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias