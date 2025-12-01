A jovem atacante Raíssa Vieira, de apenas 18 anos, representará o Criciúma na Copinha Feminina 2025 e vive a expectativa de fazer uma boa competição.

O Criciúma terá uma sequência intensa no Grupo A da Copinha Feminina. A equipe estreia em 4 de dezembro, às 16h, contra o Corinthians. No dia 7, às 17h, enfrenta o Aliança, em duelo que pode encaminhar a briga pela classificação. A última partida da fase de grupos será no dia 10, às 20h, diante do Flamengo.

— A expectativa é muito grande. Será a nossa primeira participação e sabemos da importância da Copinha — afirma a jovem, destacando a visibilidade e o nível das equipes que estarão no caminho das Meninas Carvoeiras.

Representar o Criciúma, diz Raissa, traz responsabilidade extra, mas também combustível para buscar algo grande.

— É uma oportunidade de grande visibilidade, enfrentando equipes fortes de todo o Brasil. Representar o Criciúma nessa competição é uma responsabilidade enorme e estamos muito motivadas pra isso. — completa.

A preparação para chegar pronta ao torneio também tem sido tratada como prioridade no clube. Segundo a atacante, o ritmo é intenso e diário, com foco total na evolução técnica, física e mental.

— Estamos treinando todos os dias para alcançar o melhor desempenho possível — conta Raissa. — Além disso, estamos muito focadas mentalmente, mantendo concentração e disciplina dentro e fora de campo. Queremos encerrar o ano com uma grande campanha e conquistar ótimos resultados para o Criciúma — projeta ela.

Raíssa, atacante do Criciúma. (Foto: Divulgação)

Como funciona a Copinha

Nesta temporada, a Copinha repete a fórmula do ano passado, com 20 equipes divididas em cinco grupos de quatro times. Na fase de grupos, os clubes se enfrentam em turno único, e ao término das rodadas, os líderes de cada chave e os três melhores segundos colocados garantem vaga na próxima etapa.

Depois, o torneio passa a ser disputado em formato eliminatório, com jogos únicos até a grande decisão. As equipes classificadas se enfrentaram nas quartas de final, semifinais e final, em confrontos diretos que definiram o caminho até o título.