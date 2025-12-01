Sem treinadora há duas semanas, Vasco estuda mercado para definir novo comando
Meninas da Colina disputarão a Série A2 em 2026
O clima nos bastidores do Vasco segue de expectativa para a definição da nova (o) treinador (a) do time feminino. Em contato com a reportagem do Lance!, a assessoria informou que o clube já iniciou o processo para contratação de profissionais. "O clube está realizando o processo seletivo e deve ser anunciado em breve", afirmou.
Ao ser questionada sobre a técnica, especificamente, o Cruz-Maltino afirmou que o cargo ainda está em discussão interna. "O departamento de futebol feminino está avaliando e segue em processo de negociação", explicou, indicando que o anúncio depende dos ajustes finais.
A demissão da antiga treinadora já completa algumas semanas, e o Vasco trabalha para concluir as conversas e fechar o novo comando. Atualmente, o clube anuncia vaga para preparadora física da equipe feminina.
Vasco comunica saída de treinadora do time de futebol feminino
Verônica Coutinho não faz mais parte do comando do futebol feminino do Vasco. Após um ano à frente da equipe, a treinadora deixou o cargo na segunda-feira, 17 de novembro, em decisão anunciada pelo clube por meio de comunicado oficial. O desligamento também inclui a preparadora física Cássia Gouveia, marcando o fim de um ciclo que começou em dezembro de 2023.
A técnica havia chegado a São Januário meses antes, em maio daquele ano, como auxiliar de Jorge Barcellos, credenciada pelo bom trabalho realizado nas equipes feminina e masculina do Serra Macaense. Com a saída de Barcellos rumo ao Botafogo, Verônica foi promovida e conduziu o Vasco ao título da Série A3 e ao acesso para a Série A2.
