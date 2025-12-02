O Brasil deu mais um passo rumo à organização da Copa do Mundo Feminina de 2027. Em reunião realizada nesta terça-feira (2), no Ministério do Esporte, representantes da FIFA e do governo federal avançaram nos debates sobre governança, infraestrutura, legislação e o legado que o torneio deixará no país. A Copa Feminina será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Jill Ellis, diretora de Futebol da FIFA, reforçou o potencial brasileiro para receber a competição e lembrou que será a primeira edição da história disputada na América do Sul, ampliando a responsabilidade e as oportunidades para o futebol feminino nacional.

Ellis destacou que o Mundial tem impacto direto no crescimento da modalidade e na inspiração de novas gerações.

— O Brasil vai poder mostrar seu amor ao futebol e a energia única do país. A Copa será um evento extraordinário. Sempre que um país sedia o torneio, há um aumento imediato na participação. As jovens e os jovens se inspiram ao assistir atletas e jogos de alto nível — disse a diretora.

Jill Ellis durante reunião em Brasília para tratar de Copa do Mundo Feminina 2027, que será no Brasil. (Foto: Henrique Barrios/MEsp)

Avanços da Copa do Mundo Feminina de 2027

O encontro também serviu para o governo apresentar avanços internos. Cynthia Mota, secretária executiva adjunta do Ministério do Esporte, informou que a minuta da Lei Geral da Copa do Mundo Feminina já está finalizada e seguirá para análise da Casa Civil antes de chegar ao Congresso.

Ela apresentou ainda as portarias de criação do GCOPA e do CGCOPA, responsáveis pela coordenação do evento e divididos em oito Câmaras Temáticas — abrangendo temas como segurança, vistos, questões jurídicas, transporte e regime fiscal. A reunião contou com participação da Casa Civil, que acompanhou o alinhamento do cronograma e a construção da governança com as cidades-sede.

A FIFA avaliou como positiva a evolução dos trabalhos. Jacqueline Barros, representante de Relações Governamentais da entidade, celebrou o fortalecimento da articulação entre governo e federação e ressaltou que a consolidação dos grupos temáticos e a definição do calendário marcam mais uma etapa da preparação. Ela lembrou que, além de garantir eficiência na organização, o processo é fundamental para que o país receba um legado sólido após o Mundial. Também estiveram presentes dirigentes da FIFA, membros da CBF e representantes do Ministério do Esporte, reforçando o compromisso conjunto para que o Brasil entregue uma Copa histórica em 2027.