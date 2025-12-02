Brasil x Portugal feminino: onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h45
O Brasil entra em campo nesta terça-feira (2), às 16h45 (horário de Brasília), pelo último compromisso do ano. A bola rola no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal, e terá transmissão do Sportv (canal fechado) e GE TV (Youtube).
A Seleção Brasileira tenta se recuperar após a derrota por 3 a 1 para a Noruega, na última sexta-feira. Arthur Elias espera contar com a meia Duda Sampaio, que ficou de fora da primeira partida por problemas físicos.
➡️ Brasil joga mal e perde para a Noruega em amistoso feminino
Portugal também vem de duas derrotas para a Holanda, por 2 a 1, e para os Estados Unidos, pelo mesmo placar. Em julho, a equipe caiu na fase de grupos da Eurocopa Feminina.
BRASIL X PORTUGAL
- Amistoso de futebol feminino
- Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro, às 16h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Aveiro, Portugal
- Onde assistir: Sportv e GE TV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL: Lorena; Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio (Ary Borges), Angelina; Tainá Maranhão (Luany), Bia Zaneratto e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.
PORTUGAL: Patrícia Morais; Bea, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado; Tatiana Pinto, Dolores Silva e Andreia Faria; Kika Nazareth, Ana Capeta e Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto.
