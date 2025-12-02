menu hamburguer
Brasil x Portugal feminino: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h45

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/12/2025
06:53
Brasil e Portugal duelam em amistoso feminino.
imagem cameraBrasil e Portugal duelam em amistoso feminino.
O Brasil entra em campo nesta terça-feira (2), às 16h45 (horário de Brasília), pelo último compromisso do ano. A bola rola no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal, e terá transmissão do Sportv (canal fechado) e GE TV (Youtube).

A Seleção Brasileira tenta se recuperar após a derrota por 3 a 1 para a Noruega, na última sexta-feira. Arthur Elias espera contar com a meia Duda Sampaio, que ficou de fora da primeira partida por problemas físicos.

Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Portugal também vem de duas derrotas para a Holanda, por 2 a 1, e para os Estados Unidos, pelo mesmo placar. Em julho, a equipe caiu na fase de grupos da Eurocopa Feminina.

Diana Ramos comemora gol de Portugal diante da Itália. (Foto: Portugal/Divulgação)
Diana Ramos comemora gol de Portugal diante da Itália. (Foto: Portugal/Divulgação)

BRASIL X PORTUGAL

  1. Amistoso de futebol feminino
  2. Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro, às 16h45 (horário de Brasília)
  3. Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Aveiro, Portugal
  4. Onde assistir: Sportv e GE TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Lorena; Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio (Ary Borges), Angelina; Tainá Maranhão (Luany), Bia Zaneratto e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.

PORTUGAL: Patrícia Morais; Bea, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado; Tatiana Pinto, Dolores Silva e Andreia Faria; Kika Nazareth, Ana Capeta e Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto.

