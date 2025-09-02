O Red Bull Bragantino acertou nesta terça-feira (2) a venda da atacante Paulina Gramaglia ao Costa Adeje Tenerife, da Espanha. O negócio, sem valores revelados, é a segunda transferência internacional do clube no futebol feminino — a primeira foi da lateral Emily Assis para o Madrid CFF, em 2024.

A argentina de 22 anos chegou ao Braga em 2023, emprestada pelo Houston Dash (EUA), e fez história: foi a primeira estrangeira da equipe e se tornou a maior artilheira do clube, com 29 gols em 62 jogos.

Trajetória de Paulina no Red Bull Bragantino

Na atual temporada, Paulina atingiu a marca histórica ao balançar a rede contra o 3B da Amazônia, na última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino.

Ídolo da torcida da Massa Bruta, a camisa 11 deixa Bragança Paulista após três anos, nos quais mostrou velocidade, liderança e poder de finalização. Além do destaque no Braga, também defendeu a Seleção Argentina, disputando a Copa do Mundo de 2023 e conquistando a medalha de bronze na Copa América de 2025.

Em despedida, Paulina agradeceu ao clube e à torcida. Veja nota:

Fala, torcida Massa Bruta. Aqui é a Paulina. Hoje eu venho com o coração apertado para me despedir de vocês. Foram três anos de muita história e eu quero relembrar um pouco desde o começo.

Eu cheguei em 2023 com muita felicidade por esse novo começo, mas também com aquela ansiedade de chegar num lugar novo, com uma língua diferente, um país diferente, sem saber realmente o que vai acontecer, porque você nunca tem essa certeza. Eu estava procurando e acabei achando aqui um lugar perfeito para crescer como jogadora, para evoluir como pessoa.

Desde o primeiro momento, todo mundo me recebeu muito bem, me acompanhou, me acolheu, para me permitir aquela adaptação muito rápida, que me fez ter umas boas temporadas desde o começo. Eu fui a primeira gringa do clube, não foi fácil, mas todo mundo fez desse lugar a minha casa, ainda com problemas de comunicação no começo. Para mim foi muito especial o jeito que todo mundo me recebeu e por isso eu vou ser sempre muito grata por isso.

Eu cheguei emprestada dos Estados Unidos, no começo ia ser apenas uma temporada, que acabou que foi mais uma e acabou que consegui ficar mais uma para fazer um total de três temporadas. Eu passei por muitas coisas aqui, momentos muito bons, momentos com a torcida, comemorando títulos, comemorando jogos importantes, classificações históricas para o futebol feminino do clube.

Eu passei também por momentos não tão bons, eu passei por uma lesão bem difícil, mas ainda assim sempre foi com muita felicidade, com o apoio do clube. Eu realmente preciso agradecer a comissão, o departamento médico, as meninas. Tem muita gente que passou por aqui e me ajudou muito, contribuiu muito no meu processo aqui no clube.

Eu vou ser eternamente grata ao Red Bull Bragantino, por tudo que me deu, por como me fez evoluir como jogadora, como me ajudou nesses três anos, para fazer da Paulina uma melhor jogadora.

É difícil, muito difícil tomar essa decisão, porque eu sei que eu deixo muitas coisas aqui, sei que é um momento da temporada difícil, mas eu vou atrás de um sonho, eu vou jogar na Europa, é uma coisa que eu sempre quis para minha carreira, e eu tô indo hoje atrás desse sonho. Vou ser sempre muito grata por tudo que o clube me deu e eu espero ter devolvido ainda um pedacinho de tudo o que eu recebi.