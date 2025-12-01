O Brasil pode ser a sede da Copa América Feminina de 2026, segundo apuração do ge. A Conmebol levantou a possibilidade, que é tratada como "muito provável" pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o portal, o presidente da CBF, Samir Xaud, manifestou apoio à realização do torneio no país durante conversas em Lima, onde esteve para acompanhar a final da Libertadores Feminina.

A sinalização ocorre em meio aos preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que também será disputada no Brasil. O torneio terá jogos em oito sedes: Maracanã, Arena Fonte Nova, Neo Química Arena, Mineirão, Estádio Nacional, Arena Castelão, Beira-Rio e Arena Pernambuco.

O Brasil chega como atual e maior campeão da Copa América Feminina, reforçando sua hegemonia no continente. A seleção conquistou nove títulos ao longo da história, incluindo o mais recente, em 2025, quando venceu a Colômbia na final.

Copa América Feminina: formato e como funciona

A Copa América Feminina terá sua 11ª edição em 2026. A competição conta com 10 seleções participantes, todas filiadas à CONMEBOL. O formato será dividido em duas fases principais:

As 10 seleções serão divididas em dois grupos de cinco.

As equipes se enfrentam dentro de seus grupos em turno único.

As duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais.

Semifinais e final

As quatro seleções classificadas disputam as semifinais em jogos únicos.

As vencedoras avançam para a grande final, enquanto as perdedoras disputam o terceiro lugar.

Em caso de empate nas fases eliminatórias, a decisão será nos pênaltis.

