Brasil deve receber Copa América Feminina de 2026 como teste da Copa do Mundo
Seleção é a atual campeã da competição e pode ser anfitriã
O Brasil pode ser a sede da Copa América Feminina de 2026, segundo apuração do ge. A Conmebol levantou a possibilidade, que é tratada como "muito provável" pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
De acordo com o portal, o presidente da CBF, Samir Xaud, manifestou apoio à realização do torneio no país durante conversas em Lima, onde esteve para acompanhar a final da Libertadores Feminina.
A sinalização ocorre em meio aos preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que também será disputada no Brasil. O torneio terá jogos em oito sedes: Maracanã, Arena Fonte Nova, Neo Química Arena, Mineirão, Estádio Nacional, Arena Castelão, Beira-Rio e Arena Pernambuco.
O Brasil chega como atual e maior campeão da Copa América Feminina, reforçando sua hegemonia no continente. A seleção conquistou nove títulos ao longo da história, incluindo o mais recente, em 2025, quando venceu a Colômbia na final.
Copa América Feminina: formato e como funciona
A Copa América Feminina terá sua 11ª edição em 2026. A competição conta com 10 seleções participantes, todas filiadas à CONMEBOL. O formato será dividido em duas fases principais:
- As 10 seleções serão divididas em dois grupos de cinco.
- As equipes se enfrentam dentro de seus grupos em turno único.
- As duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais.
- Semifinais e final
- As quatro seleções classificadas disputam as semifinais em jogos únicos.
- As vencedoras avançam para a grande final, enquanto as perdedoras disputam o terceiro lugar.
- Em caso de empate nas fases eliminatórias, a decisão será nos pênaltis.
