menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil deve receber Copa América Feminina de 2026 como teste da Copa do Mundo

Seleção é a atual campeã da competição e pode ser anfitriã

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/12/2025
16:03
Brasil e Colômbia disputaram a final da Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
imagem cameraBrasil e Colômbia disputaram a final da Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil pode ser a sede da Copa América Feminina de 2026, segundo apuração do ge. A Conmebol levantou a possibilidade, que é tratada como "muito provável" pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

Relacionadas

De acordo com o portal, o presidente da CBF, Samir Xaud, manifestou apoio à realização do torneio no país durante conversas em Lima, onde esteve para acompanhar a final da Libertadores Feminina.

A sinalização ocorre em meio aos preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que também será disputada no Brasil. O torneio terá jogos em oito sedes: Maracanã, Arena Fonte Nova, Neo Química Arena, Mineirão, Estádio Nacional, Arena Castelão, Beira-Rio e Arena Pernambuco.

continua após a publicidade

O Brasil chega como atual e maior campeão da Copa América Feminina, reforçando sua hegemonia no continente. A seleção conquistou nove títulos ao longo da história, incluindo o mais recente, em 2025, quando venceu a Colômbia na final.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Copa América Feminina: formato e como funciona

A Copa América Feminina terá sua 11ª edição em 2026. A competição conta com 10 seleções participantes, todas filiadas à CONMEBOL. O formato será dividido em duas fases principais:

continua após a publicidade
  • As 10 seleções serão divididas em dois grupos de cinco.
  • As equipes se enfrentam dentro de seus grupos em turno único.
  • As duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais.
  • Semifinais e final
  • As quatro seleções classificadas disputam as semifinais em jogos únicos.
  • As vencedoras avançam para a grande final, enquanto as perdedoras disputam o terceiro lugar.
  • Em caso de empate nas fases eliminatórias, a decisão será nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Seleção Feminina
Seleção Brasileira antes de amistoso contra a Itália (Foto: Livia Villas Boas/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias