Brasileirão Feminino: CBF confirma datas e horários da final entre Corinthians e Cruzeiro

A CBF divulgou na segunda-feira as datas e horários da final do Brasileirão Feminino A1, que será realizada entre Cruzeiro e Corinthians. As equipes decidirão o título em dois jogos, sendo nos dois próximos domingos. O jogo de acontecerá em São Paulo por conta da melhor campanha do time paulista em toda a competição.

Diferentemente do primeiro duelo, que já tem local definido, a grande final ainda segue com estádio indeterminado pela entidade. No entanto, o treinador do Corinthians, Lucas Piccinato, confirmou que o palco da partida

Ida: 07/09 (domingo), às 10h30, no Independência, em Belo Horizonte Volta: 14/09 (domingo), às 10h30, em local a definir

O Cruzeiro entrará em campo em busca do título inédito na competição. Além disso, tem como objetivo se tornar a primeira equipe mineira a vencer o Brasileirão A1. Já o Corinthians tentará manter a invencibilidade no torneio. Caso derrote o time celeste, o Timão conquistará a sexta taça consecutiva e sétima na história do clube.

Retrospecto recente entre Corinthians x Cruzeiro

A vantagem no confronto está com o Corinthians, que derrotou o Cruzeiro na 15ª rodada do Brasileirão A1 por 4 a 2, resultando na primeira derrota das Cabulosas no torneio. As equipes também se enfrentaram na Copa do Brasil. Novamente, as Brabas levaram a melhor nos pênaltis, avançando às oitavas de final.

Corinthians x Cruzeiro: classificação à final do Brasileirão Feminino

Corinthians

Corinthians e São Paulo empataram por 2 a 2 na manhã deste domingo (31), no Estádio Canindé, e enfrenta o Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino 2025. Mariza e Andressa Alves marcaram para as Brabas, enquanto Aline Milene e Isa Guimarães deixaram tudo igual para o Tricolor.

Diante de 7.808 torcedores, as Brabas garantiram a nona final desde 2016 e seguem na briga pelo sétimo título nacional. A classificação também garantiu vaga na Copa Libertadores da América 2025.

Cruzeiro

O Cruzeiro garantiu vaga na decisão do Brasileirão Feminino, mesmo com a derrota para o Palmeiras neste domingo (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal. A classificação foi assegurada graças à vantagem conquistada no confronto de ida, vencido pelas Cabulosas por 3 a 1. A partida contou com recorde de público, garantindo o novo recorde em jogos de futebol feminino em Minas Gerais.