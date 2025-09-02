O Botafogo anunciou Roberta Batista como nova gerente de futebol feminino do clube. A profissional chegou ao clube em novembro de 2024 para atuar como coordenadora metodológica e desde junho comandava o time sub-20. Agora assume a posição deixada por Caio Barroco em julho deste ano.

continua após a publicidade

Como treinadora das Crias Gloriosas, foi campeã da Copa Rio de 2025 e se tornou a primeira mulher a conquistar um título pelo Alvinegro. No novo posto, atuará para intensificar a estruturação da área, ampliar a captação de recursos e gerenciar os projetos do feminino.

➡️ Base, Scout e Nilton Santos: os planos do Botafogo para crescer no futebol feminino

— Estou muito feliz por assumir essa função tão importante no Botafogo. Quero contribuir para o crescimento da modalidade, fortalecer cada vez mais a nossa estrutura e dar condições para que as atletas possam evoluir dentro e fora de campo. É um orgulho poder fazer parte desse momento especial do clube e ajudar cada atleta e funcionário do Clube a conquistarem ainda mais — afirmou à assessoria do clube.

continua após a publicidade

Roberta possui em seu currículo as licenças A, B e C da CBF, e passagens por times tradicionais modalidade, como Corinthians, Atlético-MG e Ferroviária. Com as Guerreiras Grenás, integrou a comissão técnica campeã da Libertadores de 2020.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

A temporada do futebol feminino do Botafogo

As Gloriosas encerraram o primeiro semestre conquistando o principal objetivo da temporada, que era o retorno à primeira divisão do Brasileirão Feminino. Reforçando a boa campanha de acesso, as Gloriosas foram vice-campeãs da A2, perdendo para o Santos na final. No segundo semestre, o time disputa o título Carioca.

continua após a publicidade

O cenário positivo se mantém na base. Campeãs da Copa Rio em cima do Flamengo, as Crias Gloriosas tem mais um desafio diante do rival rubro-negro. No dia 8 de setembro, no Luso Brasileiro, as equipes duelam pelo título do Brasileirão Sub-20. No fim do ano, disputam a Copinha Feminina.

➡️Botafogo supera o Internacional e vai à final do Brasileirão Feminino sub-20