Após rescindir com rival, dupla aparece no BID com camisa do São Paulo antes do anúncio
Darlene e Millene serão anunciadas em breve pelo Tricolor Paulista
Ex-jogadoras da Ferroviária, Darlene e Millene tiveram as rescisões oficializadas na manhã desta quarta-feira (27) e um detalhe chamou atenção: elas aparecem com a camisa do São Paulo, próximo clube da dupla. A oficialização das contratações devem ser feita em breve.
As atletas se despediram do clube de Araraquara após comum acordo. O treinador Léo Mendes falou sobre a saída durante entrevista coletiva.
— A gente perde duas jogadoras, mas também oportuniza outras atletas, eu gosto muito de olhar pra frente, eu gosto muito das situações que o futebol proporciona para jovens atletas, pra quem tava jogando menos, de poder ter mais minutagem, as meninas da base — disse o comandante grená.
Confira imagens publicadas no BID nesta manhã.
Conheça a dupla
A veterana Darlene de Souza, de 35 anos, atuou pela Ferroviária em diferentes períodos e foi campeã da Copa Libertadores Feminina de 2015 pelo clube. A atacante também defendeu a Seleção Brasileira em competições oficiais, como a Copa América 2014 e a Copa do Mundo 2025, e construiu carreira internacional, com passagens por Portugal, Espanha, China e Áustria.
Millene Karine, de 30 anos, jogou tem passagens por Internacional, Atlético-MG, Rio Preto e Ferroviária no Brasil. Atacante de mobilidade, também atuou no futebol chinês e soma quatro temporadas, duas assistências em 18 jogos.
Próximo desafio do São Paulo
O São Paulo sofreu revés contra o Corinthians no último domingo (24), na Arena Pacaembu, por 2 a 0. Agora, as Soberanas enfrentam o rival precisando de dois gols de diferença para levar à decisão aos pênaltis, e três gols para garantir vaga na decisão. O adversário sairá do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras.
