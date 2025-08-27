menu hamburguer
Futebol Feminino

Após rescindir com rival, dupla aparece no BID com camisa do São Paulo antes do anúncio

Darlene e Millene serão anunciadas em breve pelo Tricolor Paulista

Darlene e Millene, ex-Ferroviária, serão atletas do São Paulo. (Foto: Ferroviária/Divulgação)
imagem cameraDarlene e Millene, ex-Ferroviária, serão atletas do São Paulo. (Foto: Ferroviária/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
14:56
  • Matéria
  Matéria

Ex-jogadoras da Ferroviária, Darlene e Millene tiveram as rescisões oficializadas na manhã desta quarta-feira (27) e um detalhe chamou atenção: elas aparecem com a camisa do São Paulo, próximo clube da dupla. A oficialização das contratações devem ser feita em breve.

As atletas se despediram do clube de Araraquara após comum acordo. O treinador Léo Mendes falou sobre a saída durante entrevista coletiva.

— A gente perde duas jogadoras, mas também oportuniza outras atletas, eu gosto muito de olhar pra frente, eu gosto muito das situações que o futebol proporciona para jovens atletas, pra quem tava jogando menos, de poder ter mais minutagem, as meninas da base — disse o comandante grená.

Confira imagens publicadas no BID nesta manhã.

Millene e Darlene com a camisa do São Paulo Futebol Clube. (Foto: Reprodução/BID CBF)
Millene e Darlene com a camisa do São Paulo Futebol Clube. (Foto: Reprodução/BID CBF)

Conheça a dupla

A veterana Darlene de Souza, de 35 anos, atuou pela Ferroviária em diferentes períodos e foi campeã da Copa Libertadores Feminina de 2015 pelo clube. A atacante também defendeu a Seleção Brasileira em competições oficiais, como a Copa América 2014 e a Copa do Mundo 2025, e construiu carreira internacional, com passagens por Portugal, Espanha, China e Áustria.

Millene Karine, de 30 anos, jogou tem passagens por Internacional, Atlético-MG, Rio Preto e Ferroviária no Brasil. Atacante de mobilidade, também atuou no futebol chinês e soma quatro temporadas, duas assistências em 18 jogos.

Próximo desafio do São Paulo

O São Paulo sofreu revés contra o Corinthians no último domingo (24), na Arena Pacaembu, por 2 a 0. Agora, as Soberanas enfrentam o rival precisando de dois gols de diferença para levar à decisão aos pênaltis, e três gols para garantir vaga na decisão. O adversário sairá do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras.

circulo com pontos dentroTudo sobre

