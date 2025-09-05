menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Ladies Cup renova patrocínio, e grupo vai expor duas logomarcas

Competição vai reunir quatro equipes no Estádio do Canindé

Brasil Ladies Cup
imagem cameraLadies Cup vai para a quinta edição
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
16:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Brasil Ladies Cup, que vai acontecer entre os dias 16 e 19 de outubro, acertou a renovação de dois patrocinadores. Na verdade, são duas marcas do mesmo grupo que seguirá com direito de estampar logotipos no torneio interclubes.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A edição 2025 da competição será disputada no Estádio do Canindé, em São Paulo, e quem renovou a parceria foi o Grupo Ultra. Nesta edição, a companha vai gerar ativações para a Ipiranga e para a Ultragaz.

O Grupo Ultra atua nos setores de mobilidade, energia e infraestrutura logística. Já a Ipiranga é responsável por distribuição de combustíveis. Por sua vez, a Ultragaz atua na logística para o GLP (gás liquefeito de petróleo) chegar aos domicílios.

continua após a publicidade

Conheça a Brasil Ladies Cup

Desde 2021, a Brasil Ladies Cup tem reunido grandes clubes do futebol sul-americano e europeu. Já participaram clubes como Flamengo, São Paulo, Santos, Internacional, River Plate, Atlético de Madrid-ESP e até a Seleção Paraguaia. Os campeões até aqui foram São Paulo (2021), Flamengo (2022), Internacional (2023) e Grêmio (2024).

Edição 2025

A cota principal de patrocínio já estava vendida por R$ 1,3 milhão, e foi obtida por meio de lei de incentivo. A marca Betano, que já patrocina o Brasileirão Betano e a Copa do Brasil Feminina, será a parceira master. Já para o público, a entrada será gratuita, e o torneio contará com Palmeiras, Grêmio, Peñarol (URU) e Gimnasia y Esgrima (ARG).

continua após a publicidade

Campeonato Carioca

Já do outro lado da ponte aérea, o Campeonato Carioca Feminino teve sua tabela detalhada para a edição deste ano. Confira abaixo a primeira rodada. O Flamengo é o atual campeão estadual do torneio, que será disputado entre setembro e novembro:

Primeira rodada

20 setembro de 2025 (sábado, 15h)

  1. Fluminense x Heips
  2. Flamengo x Búzios
  3. Vasco da Gama x Pérolas Negras
  4. Botafogo x EC Resende
Brasil Ladies Cup chega à sua quinta edição em 2025. (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)
Ladies Cup renova patrocínio, e grupo vai expor duas logos (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias