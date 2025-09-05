Ladies Cup renova patrocínio, e grupo vai expor duas logomarcas
Competição vai reunir quatro equipes no Estádio do Canindé
A Brasil Ladies Cup, que vai acontecer entre os dias 16 e 19 de outubro, acertou a renovação de dois patrocinadores. Na verdade, são duas marcas do mesmo grupo que seguirá com direito de estampar logotipos no torneio interclubes.
A edição 2025 da competição será disputada no Estádio do Canindé, em São Paulo, e quem renovou a parceria foi o Grupo Ultra. Nesta edição, a companha vai gerar ativações para a Ipiranga e para a Ultragaz.
O Grupo Ultra atua nos setores de mobilidade, energia e infraestrutura logística. Já a Ipiranga é responsável por distribuição de combustíveis. Por sua vez, a Ultragaz atua na logística para o GLP (gás liquefeito de petróleo) chegar aos domicílios.
Conheça a Brasil Ladies Cup
Desde 2021, a Brasil Ladies Cup tem reunido grandes clubes do futebol sul-americano e europeu. Já participaram clubes como Flamengo, São Paulo, Santos, Internacional, River Plate, Atlético de Madrid-ESP e até a Seleção Paraguaia. Os campeões até aqui foram São Paulo (2021), Flamengo (2022), Internacional (2023) e Grêmio (2024).
Edição 2025
A cota principal de patrocínio já estava vendida por R$ 1,3 milhão, e foi obtida por meio de lei de incentivo. A marca Betano, que já patrocina o Brasileirão Betano e a Copa do Brasil Feminina, será a parceira master. Já para o público, a entrada será gratuita, e o torneio contará com Palmeiras, Grêmio, Peñarol (URU) e Gimnasia y Esgrima (ARG).
Campeonato Carioca
Já do outro lado da ponte aérea, o Campeonato Carioca Feminino teve sua tabela detalhada para a edição deste ano. Confira abaixo a primeira rodada. O Flamengo é o atual campeão estadual do torneio, que será disputado entre setembro e novembro:
Primeira rodada
20 setembro de 2025 (sábado, 15h)
- Fluminense x Heips
- Flamengo x Búzios
- Vasco da Gama x Pérolas Negras
- Botafogo x EC Resende
