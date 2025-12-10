Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (10/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (10)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (10), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Champions League, semifinal da Copa do Brasil e Flamengo no Mundial, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 10 de dezembro de 2025)
Copa do Brasil (semifinal)
Cruzeiro x Corinthians – 21h30 – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
Copa Intercontinental
Cruz Azul x Flamengo – 14h – Globo, ge tv, Sportv e CazéTV
UEFA Champions League
Villarreal x Copenhague – 14h45 – TNT e HBO Max
Qarabag x Ajax – 14h45 – Space e HBO Max
Real Madrid x Manchester City – 17h – TNT e HBO Max
Athletic Bilbao x PSG – 17h – Space e HBO Max
Club Brugge x Arsenal – 17h – HBO Max
Benfica x Napoli – 17h – HBO Max
Juventus x Pafos – 17h – HBO Max
Bayer Leverkusen x Newcastle – 17h – HBO Max
Borussia Dortmund x Bodo/Glimt – 17h – HBO Max
AFC Champions League Elite
Sanfrecce Hiroshima x Shanghai Shenhua – 7h – Disney+
Supercopa Capital sub-17 (quartas)
Vila Nova sub-17 x Fortaleza sub-17 – 10h – SportyNet (TV e YouTube)
Botafogo sub-17 x Coritiba sub-17 – 15h – SportyNet (TV e YouTube)
UEFA Youth League
Club Brugge sub-19 x Arsenal sub-19 – 10h – UEFA.tv
Real Madrid sub-19 x Manchester City sub-19 – 12h – UEFA.tv
UEFA Champions League Feminina
Barcelona (F) x Benfica (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Valerenga (F) x Paris FC (F) – 14h45 – Disney+
Chelsea (F) x Roma (F) – 17h – ESPN e Disney+
Atlético de Madrid (F) x Bayern (F) – 17h – ESPN 4 e Disney+
Manchester United (F) x Lyon (F) – 17h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Hull City x Wrexham – 17h – Xsports e Disney+
