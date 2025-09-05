Chelsea acerta com joia norte-americana por valor milionário
Atacante de 20 anos assina até 2030
O Chelsea oficializou, nesta sexta-feira (5), a contratação da atacante norte-americana Alyssa Thompson, de apenas 20 anos, para a equipe feminina. Ela assinou até o fim de 2030 com o clube inglês.
De acordo com o jornal The Athletic, a negociação gira em torno de 1 milhão de libras, valor equivalente a aproximadamente 1,3 a 1,45 milhão de dólares.
Nascida em Los Angeles, na Califórnia, Alyssa iniciou sua formação no Real So Cal antes de chegar ao Angel City FC em 2023. Desde então, vem se destacando na NWSL (a primeira divisão do futebol feminino nos Estados Unidos), além de acumular convocações para a seleção norte-americana, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2023.
Futebol feminino do Chelsea
Alyssa Thompson chega ao time inglês em um momento de crescimento da equipe no cenário continental. Atual campeão inglês, o Chelsea iniciou a trajetória na modalidade em 1992 e ainda não conquistou um grande título fora da Inglaterra — o mais próximo disso foi o vice-campeonato da Champions League Feminina, na temporada 2020/21.
O time conta com nomes expressivos no elenco, como Sam Kerr, Baltimore e Lauren James. Entretanto, em amistoso recente contra o Milan, a atacante colombiana Mayra Ramírez sofreu uma lesão na coxa direita e passará por um período de reabilitação com a equipe médica, o que deve afastá-la dos gramados até o fim da temporada.
Maiores transferências do futebol feminino
- Lizbeth Ovalle – Tigres UANL → Orlando Pride – US$1,5 milhão
- Alyssa Thompson – Angel City FC → Chelsea – US$1,45 milhão
- Olivia Smith – Liverpool → Arsenal – US$1,33 milhão
- Naomi Girma – San Diego Wave → Chelsea – €1,1 milhão
- Racheal Kundananji – Madrid CFF → Bay FC – €805 mil
- Mayra Ramírez – Levante → Chelsea – €500 mil
