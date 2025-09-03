menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ingressos de Cruzeiro x Corinthians, final do Brasileiro Feminino, estão à venda

Primeiro jogo da decisão será no domingo (7), às 10h30, na Arena Independência

Arena Independência no jogo Cruzeiro x Palmeiras, pelo Brasileiro Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
imagem cameraNa semifinal contra o Palmeiras, Independência recebeu mais de 13 mil torcedores do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 03/09/2025
11:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Corinthians, na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, domingo (7), às 10h30, na Arena Independência, começam a ser vendidos para o cruzeirense não sócio do programa 5 Estrelas e para a torcida do Timão às 17h desta quarta-feira (3).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Cruzeiro busca um título inédito, enquanto o Corinthians já foi campeão brasileiro seis vezes e está na final pelo nono ano consecutivo. Na semifinal, as Cabulosas eliminaram o Palmeiras, e as Brabas passaram pelo São Paulo. O jogo de volta será no domingo (14), às 10h30, com mando do time paulista que tem melhor campanha na soma da primeira fase e mata-matas – o clube ainda não confirmou se a partida será na Neo Química Arena.

O preço é de R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.

continua após a publicidade

A venda dos bilhetes para os sócios do programa 5 Estrelas começou na manhã desta quarta-feira (3). O resgaste do ingresso é feito pelo app Cruzeiro Nação Azul ou pelo site socio.cruzeiro.com.br.

➡️Cruzeiro abre seletiva para formar time de base feminino

Expectativa é de novo recorde de público na final Cruzeiro x Corinthians

A expectativa é de que o Independência esteja totalmente lotado domingo (7). Todos os setores do estádio serão abertos. Na segunda partida da semifinal contra o Palmeiras, domingo (30), o público foi de 13.533 torcedores, recorde na história do futebol feminino em Minas Gerais.

continua após a publicidade
Andressinha tenta avançar com a bola entre duas jogadoras do Cruzeiro. (Foto: Tainá Maranhão entrou no segundo tempo de Cruzeiro x Palmeiras. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
Na semifinal, o Cruzeiro passou pelo Palmeiras, com o placar agregado de 4 a 3 (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)

O espaço destinado aos torcedores do Corinthians será a Cadeira Ismêmia, com entrada pelo portão 8, na rua Ismênia Tunes, e os mesmos preços da torcida do Cruzeiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias