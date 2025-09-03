Ingressos de Cruzeiro x Corinthians, final do Brasileiro Feminino, estão à venda
Primeiro jogo da decisão será no domingo (7), às 10h30, na Arena Independência
Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Corinthians, na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, domingo (7), às 10h30, na Arena Independência, começam a ser vendidos para o cruzeirense não sócio do programa 5 Estrelas e para a torcida do Timão às 17h desta quarta-feira (3).
O Cruzeiro busca um título inédito, enquanto o Corinthians já foi campeão brasileiro seis vezes e está na final pelo nono ano consecutivo. Na semifinal, as Cabulosas eliminaram o Palmeiras, e as Brabas passaram pelo São Paulo. O jogo de volta será no domingo (14), às 10h30, com mando do time paulista que tem melhor campanha na soma da primeira fase e mata-matas – o clube ainda não confirmou se a partida será na Neo Química Arena.
O preço é de R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.
Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.
A venda dos bilhetes para os sócios do programa 5 Estrelas começou na manhã desta quarta-feira (3). O resgaste do ingresso é feito pelo app Cruzeiro Nação Azul ou pelo site socio.cruzeiro.com.br.
Expectativa é de novo recorde de público na final Cruzeiro x Corinthians
A expectativa é de que o Independência esteja totalmente lotado domingo (7). Todos os setores do estádio serão abertos. Na segunda partida da semifinal contra o Palmeiras, domingo (30), o público foi de 13.533 torcedores, recorde na história do futebol feminino em Minas Gerais.
O espaço destinado aos torcedores do Corinthians será a Cadeira Ismêmia, com entrada pelo portão 8, na rua Ismênia Tunes, e os mesmos preços da torcida do Cruzeiro.
