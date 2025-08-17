menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro: Gabigol confirma que futuro está ligado ao futebol feminino

Atacante assistiu à inédita classificação das Cabulosas para semifinais do Brasileirão

Atacante Gabigol, do Cruzeiro, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraAntes do treino, atacante Gabigol esteve no Independência para ver vitória da equipe feminina (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 17/08/2025
17:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, esteve na Arena Independência na manhã deste domingo (17) para assistir à vitória das Cabulosas sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e à consequente classificação, pela primeira vez, para a semifinal do Campeonato Brasileiro – o treino da equipe masculina, na Toca da Raposa 2, o último antes do jogo desta segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, foi no período da tarde.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Gabigol tem acompanhado de perto a equipe feminina do Cruzeiro e, em entrevista à “Rede Globo”, repetiu que pode estar aí seu futuro, após o fim da carreira:

- Desde o Santos, sempre acompanhei, sempre estive perto das meninas lá no Santos. Depois, no Flamengo também foi assim. Agora não seria diferente. Converso muito com elas, a gente troca bastantes ideias. Todo mundo sabe que tenho vontade, algum dia, de trabalhar no futebol feminino para poder começar. Mas tá muito cedo ainda, tenho 28 anos, mas realmente eu gosto bastante – afirmou Gabigol.

continua após a publicidade

Gabigol inclusive revelou que, em conversa com a craque Byanca Brasil, deu algumas dicas para o jogo contra o Red Bull Bragantino:

- Falei com a Byanca hoje (domingo) e dei algumas dicas para ela (risos). Falei com ela para ficar mais perto do gol para fazer um gol para a gente – disse Gabigol. Apesar da boa atuação, Byanca Brasil não marcou – os gols do Cruzeiro foram de Letícia e Gisseli.

Torcida do Cruzeiro quebra recorde no Independência em jogo feminino

Além de Gabigol, o volante Lucas Silva esteve no Independência, neste domingo (17). A torcida cruzeirense também demonstrou muito apoio à equipe feminina. O público presente, de 5.799 torcedores, foi o maior da atual edição do Campeonato Brasileiro. Também foi recorde em jogos do Cruzeiro no estádio, superando a marca anterior que era de 3.275 pessoas.

continua após a publicidade
Jogadoras do Cruzeiro comemoram com torcida vaga na semifinal do Brasileiro Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Jogadoras do Cruzeiro comemoram com torcida vaga na semifinal do Brasileiro Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O maior público das Cabulosas como mandante continua sendo o da final do Campeonato Mineiro de 2021: 7.829 torcedores estiveram no Mineirão para acompanhar o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG.

A Arena Independência será o palco do segundo jogo da semifinal contra o Palmeiras. A primeira partida terá mando do Verdão. As datas previstas são 24 e 31 deste mês.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias