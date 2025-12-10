A zagueira Anny, do São Paulo, está próxima de reforçar o Fluminense para a temporada 2026, segundo apurou o Lance!. A defensora tem contrato até 31 de dezembro e já havia sido comunicada que não permaneceria no Tricolor Paulista para 2026.

Anny tem passagens por Bahia, São Francisco (BA), Vitória, Sport, Ferroviária, Vasco e 3B da Amazônia. Nesta temporada, ela foi relacionada por Thiago Viana para 28 partidas.

Além dela, outras atletas também não ficam no clube. São elas: Maressa, Milene (de saída para o Cruzeiro, segundo o site No Ataque), Jéh Soares e Taty Sena.

Enquanto define as saídas, o Tricolor acelera a construção do elenco para o próximo ano. Uma das negociações mais avançadas é a da atacante Gadu, destaque do América-MG.

Nos bastidores, o clube também movimenta renovações importantes: a goleira Carlinha tem permanência encaminhada, assim como a meia Camilinha. Bia Menezes, em recuperação de lesão, também está nos planos.

A temporada do São Paulo feminino

O São Paulo iniciou o ano com o título inédito da Supercopa do Brasil Feminina diante do Corinthians. Na sequência, as Soberanas chegaram às semifinais do Brasileirão Feminino, mesma fase do Paulistão Feminino e da Copa do Brasil, enquanto na Libertadores caíram nas oitavas.

