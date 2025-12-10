A brasileira Laís Araújo trocará o Benfica pelo Boston Legacy e será companheira de Amanda Gutierres em 2026. A defensora estava há duas temporadas no clube português e foi anunciada como reforço da equipe norte-americana.

continua após a publicidade

Laís iniciou no São Francisco, da Bahia, e já atuou pelo futebol norte-americano, no Asa College NY e no Florida Gators. Agora, defenderá o time estreante da National Women's Soccer League (NWSL).

— Recebi essa oportunidade com muita alegria e ambição. Era um passo que eu almejava para a minha carreira. Apesar de ser um clube novo, o Boston Legacy já demonstra ser uma instituição bastante ambiciosa, com uma perspectiva de futuro muito promissora — explica ela.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Será o sétimo país da defensora de 29 anos: além de Brasil e EUA, jogou na Noruega, Austrália, Chipre, Espanha e Portugal. Ela falou sobre os motivos do novo destino.

— Acredito que toda a bagagem que construí ao longo da minha carreira pode me ajudar a contribuir de diferentes formas com o grupo, tanto dentro quanto fora de campo. Procuro ser uma jogadora equilibrada, com boa leitura do jogo, comprometida e sempre disposta a ajudar minhas companheiras. Quando surgiu a oportunidade de vestir a camisa do Boston Legacy, senti que fazia sentido para o momento que vivo, mesmo tendo outras possibilidades — diz Laís Araújo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Conheça o Boston Legacy

O clube de Boston, cidade localizada no Massachusetts, foi criado em 19 de setembro de 2023 e se prepara para estrear na NWSL em 2026. A liga terá aumento e chegará a 16 clubes, com Boston Legacy e Denver Summit como novidades.

— O que mais me motivou a aceitar esse desafio foi, principalmente, a chance de competir no mais alto nível. Vejo essa escolha como um progresso natural na minha carreira, que vem em constante crescimento nos últimos anos, especialmente com a minha consolidação como zagueira. Também é muito positivo voltar a trabalhar com a treinadora Filipa, alguém cujo trabalho eu já conheço desde o Benfica e que teve um papel importante no meu desenvolvimento, ajudando a me tornar uma defensora mais completa. Essa decisão reafirma o meu compromisso em seguir evoluindo e em alcançar o nível de jogadora que acredito que posso ser — diz.

— Fiz essa escolha por acreditar no projeto, nos valores do clube e no potencial de crescimento que ele oferece. O Boston Legacy tem uma proposta muito alinhada com aquilo em que acredito, com foco em desenvolvimento, coletividade, comunidade e no impacto do futebol feminino. Quero chegar para trabalhar, aprender, evoluir e ajudar o clube a construir uma história sólida, dando minha contribuição da melhor forma possível — finaliza a jogadora.