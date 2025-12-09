menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Jhonson, do Corinthians, é eleita revelação no Bola de Prata; veja números do ano

Camisa 40 é vice-artilheira das Brabas no ano

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
20:53
Jhonson, do Corinthians, comemora título do Brasileirão Feminino. (Foto: Léo Sguaçabia/Ag. Paulistão)
imagem cameraJhonson, do Corinthians, comemora título do Brasileirão Feminino. (Foto: Léo Sguaçabia/Ag. Paulistão)
A atacante Jhonson, do Corinthians, foi eleita revelação do Brasileirão Feminino 2025 pelo Bola de Prata na última segunda-feira (8). A jovem é vice-artilheira das Brabas, com 14 gols, três a menos que Gabi Zanotti.

Jhonson vive o melhor ano de sua carreira. Para isso, ela superou lesões, conseguiu se fixar no time de Lucas Piccinato e, pelo bom desempenho, chegou a ser convocada para a Seleção Brasileira principal por Arthur Elias.

— Brinco que quem nasce com dom não precisa de treino, mas precisa sim. É muito treino e dedicação todos os dias — afirmou a atacante, com bom humor.

No próximo domingo (14), às 10h (horário de Brasília), o Corinthians enfrenta o Palmeiras, pelo Paulistão Feminino. O jogo vale o título estadual e será no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e as Brabas terão que reverter um placar de 5 a 1 do jogo de ida.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jhonson, craque do Corinthians, durante treino da Seleção em Quito. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Premiadas do Corinthians no Bola de Prata

O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, venceu o troféu Telê Santana no futebol feminino. A melhor lateral-direita também é do Timão: a jovem Gi Fernandes. A zaga é composta por Mariza e Thaís Ferreira, as meias foram Gabi Zanotti e Vic Albuquerque e o ataque conta com Jhonson. Jhonson também foi eleita revelação da temporada.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Veja lista completa:

    1.
  1. Melhor goleira: Camila Rodrigues (Cruzeiro)
    2. 2.
  2. Melhor lateral-direita: Gi Fernandes
    3. 3.
  3. Melhores zagueiras: Mariza e Thaís Ferreira
    4. 4.
  4. Melhor lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro)
    5. 5.
  5. Melhor volante: Lorena Bedoya (Cruzeiro)
    6. 6.
  6. Melhores meias: Gabi Zanotti e Vic Albuquerque
    7. 7.
  7. Melhores atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson
    8. 8.
  8. Melhor técnico: Lucas Piccinato
    1.
  1. Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)
    2. 2.
  2. Gol mais bonito: Manu Balbinot (Real Brasília)
    3. 3.
  3. Revelação: Jhonson (Corinthians)
    4. 4.
  4. Prêmio Reflexões: Fabiana Guedes (Atlético-MG)
    5. 5.
  5. Bola de Ouro Feminina: Gabi Zanotti (Corinthians)

