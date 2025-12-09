Jhonson, do Corinthians, é eleita revelação no Bola de Prata; veja números do ano
Camisa 40 é vice-artilheira das Brabas no ano
A atacante Jhonson, do Corinthians, foi eleita revelação do Brasileirão Feminino 2025 pelo Bola de Prata na última segunda-feira (8). A jovem é vice-artilheira das Brabas, com 14 gols, três a menos que Gabi Zanotti.
Jhonson vive o melhor ano de sua carreira. Para isso, ela superou lesões, conseguiu se fixar no time de Lucas Piccinato e, pelo bom desempenho, chegou a ser convocada para a Seleção Brasileira principal por Arthur Elias.
— Brinco que quem nasce com dom não precisa de treino, mas precisa sim. É muito treino e dedicação todos os dias — afirmou a atacante, com bom humor.
No próximo domingo (14), às 10h (horário de Brasília), o Corinthians enfrenta o Palmeiras, pelo Paulistão Feminino. O jogo vale o título estadual e será no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e as Brabas terão que reverter um placar de 5 a 1 do jogo de ida.
Premiadas do Corinthians no Bola de Prata
O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, venceu o troféu Telê Santana no futebol feminino. A melhor lateral-direita também é do Timão: a jovem Gi Fernandes. A zaga é composta por Mariza e Thaís Ferreira, as meias foram Gabi Zanotti e Vic Albuquerque e o ataque conta com Jhonson. Jhonson também foi eleita revelação da temporada.
Veja lista completa:
- Melhor goleira: Camila Rodrigues (Cruzeiro)
- Melhor lateral-direita: Gi Fernandes
- Melhores zagueiras: Mariza e Thaís Ferreira
- Melhor lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro)
- Melhor volante: Lorena Bedoya (Cruzeiro)
- Melhores meias: Gabi Zanotti e Vic Albuquerque
- Melhores atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson
- Melhor técnico: Lucas Piccinato
- Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Gol mais bonito: Manu Balbinot (Real Brasília)
- Revelação: Jhonson (Corinthians)
- Prêmio Reflexões: Fabiana Guedes (Atlético-MG)
- Bola de Ouro Feminina: Gabi Zanotti (Corinthians)
