O Corinthians renovou com jogadoras importantes do elenco, como a goleira Lelê e a lateral Tamires, mas não deve parar por aí. A diretoria do Timão já se movimenta para confirmar outras permanências nos próximos dias.

continua após a publicidade

Lelê assinou até o fim de 2026, enquanto Tamires terá um novo vínculo de dois anos, ou seja, até o fim de 2027. Mariza, por outro lado, confirmou saída durante o Prêmio Bola de Prata, nesta segunda-feira (9).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Gabi Zanotti, artilheira do Corinthians no ano, afirmou ainda não ter 'sentado' para discutir renovação com a diretoria alvinegra.

O Corinthians já oficializou, na sexta-feira, 28 de novembro, a renovação de contrato da defensora Gi Fernandes, de 20 anos, até o fim de 2028. A goleira Nicole também estendeu o vínculo pelo mesmo período.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximos compromissos do Corinthians

Campeão do Brasileirão Feminino e da Libertadores, o Corinthians encerra a temporada buscando o título do Paulistão Feminino. A equipe mandará a decisão do Paulistão Feminino, contra o Palmeiras, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP). A bola rola no próximo domingo (14), às 10h (horário de Brasília), apenas com a torcida do Timão na arquibancada.

As Brabas terão que reverter um placar de 5 a 1 do jogo de ida para levantar o título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 1 na manhã deste domingo (7), na Arena Barueri, em Barueri (SP), no jogo de ida da final do Paulistão Feminino.

continua após a publicidade