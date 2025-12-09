A lateral-direita Fê Palermo vive uma de suas temporadas mais completas da carreira, consolidando-se como peça fundamental do Palmeiras e acumulando oportunidades na Seleção Brasileira.

Ao longo do ano, entrou em campo 42 vezes — sendo titular em 39 —, o que evidencia não apenas sua importância tática, mas também sua regularidade e confiança transmitida às comissões técnicas do Alviverde e da Amarelinha.

Fê Palermo é tema da seção do Lance!, "Olho nela, Arthur", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção. As análises são publicadas às terças-feiras.

O ano de Fê no Palmeiras e na Seleção

Mesmo sem ser uma jogadora voltada exclusivamente para a criação ou finalização, Fê entrega números ofensivos relevantes. Contribuiu com 3 gols e 5 assistências, participando de forma direta na construção de jogadas decisivas. Mantém média de 0,8 passes decisivos por partida, mostrando capacidade de encontrar linhas de passe e gerar vantagem no ataque.

Um dos destaques técnicos fica por conta dos cruzamentos e habilidade no um contra um, quebrando linhas e abrindo espaços. Em uma equipe com marcação alta e bastante ofensiva, a camisa 6 ganha novas atribuições e mais liberdade para chegar ao ataque.

Mas é no setor defensivo que Fê Palermo realmente eleva o nível da equipe. Sua leitura de jogo, tempo de bola e capacidade de antecipação chamam atenção: são 1,7 interceptações e média de 6,8 bolas recuperadas por partida. Os números são da plataforma Sofascore.

Esses números ilustram uma jogadora que está constantemente bem posicionada, que atua com inteligência nas coberturas e que protege a linha defensiva com extrema eficiência. Sua presença garante estabilidade ao sistema, reduz o risco de transições adversárias e ainda permite que o time avance com mais segurança.

Lateral soma com outras boas opções

Além dos números, Fê Palermo mostra evolução técnica e capacidade de colaborar com um laterais de alto nível, como Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG) .

Em 2025, mais do que cumprir funções, ela se tornou uma referência: a jogadora que equilibra o time, que sustenta a equipe nos momentos de pressão e que participa ativamente na construção das jogadas. Uma temporada completa, de alto nível, que reforça seu status entre as atletas mais importantes da posição atuando no Brasil.