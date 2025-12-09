menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Olho Nela, Arthur: Fê Palermo evolui durante a temporada e fecha o ano em alta no Palmeiras

Defensora cresceu no Alviverde e soma convocações para a Amarelinha

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
17:52
Fê Palermo, lateral do Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Fê Palermo, lateral do Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
A lateral-direita Fê Palermo vive uma de suas temporadas mais completas da carreira, consolidando-se como peça fundamental do Palmeiras e acumulando oportunidades na Seleção Brasileira.

Ao longo do ano, entrou em campo 42 vezes — sendo titular em 39 —, o que evidencia não apenas sua importância tática, mas também sua regularidade e confiança transmitida às comissões técnicas do Alviverde e da Amarelinha.

Fê Palermo é tema da seção do Lance!, "Olho nela, Arthur", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção. As análises são publicadas às terças-feiras.

O ano de Fê no Palmeiras e na Seleção

Mesmo sem ser uma jogadora voltada exclusivamente para a criação ou finalização, Fê entrega números ofensivos relevantes. Contribuiu com 3 gols e 5 assistências, participando de forma direta na construção de jogadas decisivas. Mantém média de 0,8 passes decisivos por partida, mostrando capacidade de encontrar linhas de passe e gerar vantagem no ataque.

Um dos destaques técnicos fica por conta dos cruzamentos e habilidade no um contra um, quebrando linhas e abrindo espaços. Em uma equipe com marcação alta e bastante ofensiva, a camisa 6 ganha novas atribuições e mais liberdade para chegar ao ataque.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Mas é no setor defensivo que Fê Palermo realmente eleva o nível da equipe. Sua leitura de jogo, tempo de bola e capacidade de antecipação chamam atenção: são 1,7 interceptações e média de 6,8 bolas recuperadas por partida. Os números são da plataforma Sofascore.

Esses números ilustram uma jogadora que está constantemente bem posicionada, que atua com inteligência nas coberturas e que protege a linha defensiva com extrema eficiência. Sua presença garante estabilidade ao sistema, reduz o risco de transições adversárias e ainda permite que o time avance com mais segurança.

➡️ Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa, exalta Marta: 'Jogadora geracional'

Lateral soma com outras boas opções

Além dos números, Fê Palermo mostra evolução técnica e capacidade de colaborar com um laterais de alto nível, como Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG) .

Em 2025, mais do que cumprir funções, ela se tornou uma referência: a jogadora que equilibra o time, que sustenta a equipe nos momentos de pressão e que participa ativamente na construção das jogadas. Uma temporada completa, de alto nível, que reforça seu status entre as atletas mais importantes da posição atuando no Brasil.

Fê Palermo, do Palmeiras, atuando pela Seleção Brasileira feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Fê Palermo, do Palmeiras, atuando pela Seleção Brasileira feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

