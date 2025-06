O Cruzeiro faz campanha impecável e garantiu o primeiro lugar na primeira fase do Brasileirão feminino. Na tarde deste sábado (7), as Cabulosas golearam o 3B da Amazônia por 5 a 1 no Gregorão, em Contagem (MG), pela 13ª rodada da competição.

Os gols cruzeirenses foram marcados por Maria, Letícia Ferreira (2x), Sochor e Gisseli. O 3B da Amazônia descontou com Izaura. O público lotou as arquibancadas do Gregorão, com total de 1.179 torcedores.

Gabigol na torcida

O atacante Gabigol, do time masculino, e o dono da SAF Cruzeiro, Pedrinho, estiveram na torcida pelas Cabulosas. Em entrevista ao podcast "Podpah", o jogador revelou acompanhar a modalidade.

— Sabe o que eu amo? Futebol feminino… Eu sou Barcelona no futebol feminino, Alexia Putellas é minha preferida — disse ele.

Em outra ocasião, o centroavante acompanhou um treino das Cabulosas na Toca da Raposa e fez foto com Byanca Brasil, atleta do time feminino.

Gabigol e Pedrinho acompanham Cruzeiro feminino no Brasileirão. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Cruzeiro na liderança

Com a vitória, as Cabulosas seguem na primeira colocação na tabela, com 35 pontos, e aumentaram para dez pontos a distância para o Corinthians, vice-líder.

O time tem onze vitórias e dois empates pelo Brasileirão feminino, diante de São Paulo e Flamengo. A próxima rodada será diante do Sport, em casa, e Corinthians, fora de casa, na última rodada.

Cruzeiro faz melhor campanha da história no Brasileirão feminino. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Próximos jogos das Cabulosas

Rodada 14

Jogo: Cruzeiro x Sport Recife

Cruzeiro x Sport Recife Data: Sábado, 14 de junho de 2025

Sábado, 14 de junho de 2025 Horário: 15h

15h Local: Arena Gregorão, Contagem (MG)

Rodada 15