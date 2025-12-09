Corinthians define Canindé como palco da final do Paulistão Feminino contra o Palmeiras
Dérbi será no próximo domingo (14), às 10h
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians mandará a decisão do Paulistão Feminino, contra o Palmeiras, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP). A bola rola no próximo domingo (14), às 10h (horário de Brasília), apenas com a torcida do Timão na arquibancada.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino07/12/2025
- Futebol Feminino
Análise: Corinthians deve manter eficácia para confirmar vaga na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino03/12/2025
- Futebol Feminino
Jhonson brilha, e Corinthians vence São Paulo na semi do Paulistão Feminino
Futebol Feminino22/11/2025
A decisão já consta no site da Federação Paulista de Futebol (FPF), assim como as transmissões que será na TV e no streaming, que serão na Globo, no SporTV, na HBO Max / Space, no YouTube / CazeTV, na Record News e no Uol Play.
Antes de confirmar o Canindé, a diretoria alvinegra considerou mandar a partida na Neo Química Arena — que terá jogo do masculino no mesmo dia — e na Arena Pacaembu, mas a casa da Portuguesa foi escolhida.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Corinthians terá missão dura no Dérbi
O Corinthians terá que reverter um placar de 5 a 1 do jogo de ida para levantar o título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 1 na manhã deste domingo (7), na Arena Barueri, em Barueri (SP), no jogo de ida da final do Paulistão Feminino.
O gols foram marcados por Brena (2x), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo, para o Verdão, e Pati Maldaner marcou contra. Para levar às penalidades, as Brabas terão que abrir quatro gols de diferença. Em caso de vitória por até 3, o título fica com as Palestrinas.
➡️ Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa, exalta Marta: 'Jogadora geracional'
- Matéria
- Mais Notícias