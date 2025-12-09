menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians define Canindé como palco da final do Paulistão Feminino contra o Palmeiras

Dérbi será no próximo domingo (14), às 10h

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
16:22
Estádio do Canindé
imagem cameraEstádio do Canindé (Foto: Anderson Romão / Portuguesa)
O Corinthians mandará a decisão do Paulistão Feminino, contra o Palmeiras, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP). A bola rola no próximo domingo (14), às 10h (horário de Brasília), apenas com a torcida do Timão na arquibancada.

A decisão já consta no site da Federação Paulista de Futebol (FPF), assim como as transmissões que será na TV e no streaming, que serão na Globo, no SporTV, na HBO Max / Space, no YouTube / CazeTV, na Record News e no Uol Play.

Antes de confirmar o Canindé, a diretoria alvinegra considerou mandar a partida na Neo Química Arena — que terá jogo do masculino no mesmo dia — e na Arena Pacaembu, mas a casa da Portuguesa foi escolhida.

Corinthians terá missão dura no Dérbi

O Corinthians terá que reverter um placar de 5 a 1 do jogo de ida para levantar o título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 1 na manhã deste domingo (7), na Arena Barueri, em Barueri (SP), no jogo de ida da final do Paulistão Feminino.

O gols foram marcados por Brena (2x), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo, para o Verdão, e Pati Maldaner marcou contra. Para levar às penalidades, as Brabas terão que abrir quatro gols de diferença. Em caso de vitória por até 3, o título fica com as Palestrinas.

Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão Feminino. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão Feminino. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

