O Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 2 a 1 nesta segunda-feira (5), na Liga F, em partida válida pela segunda rodada da competição. As brasileiras Lauren e Luany fizeram os gols da vitória das colchoneras.

A zagueira Lauren, de 22 anos, abriu o placar para o Atlético aos 17 minutos da primeira etapa. O Real Madrid, que também conta com Antônia e Yasmim, deixou tudo igual com Sara Dabritz.

Luany balançou as redes na reta final do jogo, aos 83 minutos. Ela dominou a bola na área a bateu colocado, vencendo a goleira merengue.

Com o resultado, o Atlético segue na liderança da Liga F, com 6 pontos, seguido de Barcelona, Granada e Sevilla. O Real Madrid é o 12º, com apenas um ponto.

Novidades na Liga F 2025/2026

A principal novidade do campeonato é a implantação do sistema de "Football Video Suport (FVS), modelo que cumpre uma função semelhante à do VAR, mas que funciona de outra maneira. A utilização do FVS foi decidida em assembleia dirigida por Beatriz Álvarez, presidente da Liga F, que contou com a presença dos clubes envolvidos e do presidente da Real Federação Espanhola, Rafael louzán.

O sistema já foi utilizado nas Copas do Mundo Femininas Sub-17 e Sub-20 em 2024. Ele permite que as jogadas sejam revisadas por solicitação dos treinadores, que só poderão fazê-lo duas vezes por partida. Caso o pedido seja confirmado, o time segue com os dois desafios.

No FVS, quatro situações são suscetíveis de revisão: (I) para validar ou não um gol, (II) para determinar se houve ou não pênalti, (III) em lances de aplicação de cartão vermelho direto e (IV) quando a arbitragem não conseguir identificar a jogadora que cometeu uma infração.

