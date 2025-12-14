menu hamburguer
Futebol Feminino

Exclusivo: com contrato até o fim do ano, Agustina tem propostas e pode deixar o Flamengo

Defensora vive sua segunda passagem pelo Rubro-Negro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
17:43
Agustina, zagueira do Flamengo. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Agustina, zagueira do Flamengo. (Foto: Reprodução/redes sociais)
A zagueira argentina Agustina Barroso, do Flamengo, não deve permanecer no clube carioca para 2026. O Lance! apurou que há três clubes interessados na atleta, inclusive da Série A1 do Brasileirão Feminino.

O vínculo atual de Agustina com o Flamengo é válido até 31 de dezembro de 2025, ou seja, ela já pode assinar um pré-contrato e deixar a Gávea sem custos.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O ano de Agustina no Flamengo

Titular da equipe de Celso Silva, Agustina fez 30 jogos no ano, com um gol e uma assistência. Esta é a segunda temporada dela pelo time e sua segunda passagem — ela defendeu a equipe em 2023, antes de se transferir para o Tenerife, da Espanha.

O Flamengo encerrou a temporada 2025 com um ano de resultados distintos entre o cenário estadual e o nacional. No total, o time disputou 40 partidas oficiais, com 24 vitórias, oito empates e oito derrotas, além de um saldo positivo de 87 gols, após marcar 126 vezes e sofrer 39.

A campanha no Campeonato Brasileiro teve desempenho intermediário, com nove vitórias em 17 jogos, três empates e cinco derrotas, o que levou a equipe até as quartas de final. Na Supercopa, o Rubro-Negro caiu na semifinal, enquanto na Copa do Brasil a trajetória terminou nas oitavas de final.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Já nos torneios estaduais, o Flamengo foi dominante. Invicto no Campeonato Carioca, somou oito vitórias e três empates em 11 jogos, com impressionantes 64 gols marcados e apenas cinco sofridos, garantindo o título. Na Copa Rio, a equipe também levantou a taça, com campanha de cinco vitórias, dois empates e uma derrota, além de 19 gols a favor. 

Time do Flamengo na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/CBF)
Time do Flamengo nas quartas do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/CBF)

