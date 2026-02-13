Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (13/02/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (13), a bola rola desde as primeiras horas da manhã e a agenda é movimentada no Brasil e no exterior. O dia tem rodada do Campeonato Saudita, jogos pelas principais ligas europeias e duelos da Copa da Inglaterra. No cenário nacional, o destaque fica para o Brasileirão Feminino e partidas dos estaduais, além de confrontos pelo Sul-Americano Feminino Sub-20 e campeonatos sul-americanos.
Campeonato Japonês
- 7h — Vissel Kobe x V-Varen Nagasaki — Canal GOAT
Campeonato Saudita
- 10h55 — Al Shabab x Al Ahli — Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
- 12h25 — Al Hilal x Al Ettifaq — Canal GOAT
- 14h30 — Al Ittihad x Al Fayha — Canal GOAT e Sportv 3
Campeonato Turco
- 14h — Galatasaray x Eyüpspor — Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 14h30 — Fortuna Düsseldorf x Preussen Münster — OneFootball
- 14h30 — Nuremberg x Karlsruher — OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 15h — Viktoria Colônia x Erzgebirge Aue — OneFootball
Campeonato Francês
- 15h — Rennes x PSG — CazéTV
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- 16h — Red Star x Nancy — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Português
- 15h30 — Santa Clara x Benfica — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Holandês
- 16h — Volendam x PSV — Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 16h — Manchester City (F) x Leicester (F) — Canal GOAT e Disney+
Campeonato Alemão
- 16h30 — Borussia Dortmund x Mainz — Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Campeonato Italiano
- 16h45 — Pisa x Milan — ESPN e Disney+
Copa da Inglaterra (quarta fase)
- 16h45 — Hull City x Chelsea — Disney+
- 16h45 — Wrexham x Ipswich — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h — Elche x Osasuna — Disney+
Campeonato Carioca (quartas)
- 17h — Madureira x Boavista — Premiere
Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h — Brasil sub-20 (F) x Argentina sub-20 (F) — Sportv 3
Campeonato Uruguaio
- 19h — Cerro Largo x Montevideo Wanderers — Disney+
- 21h30 — Liverpool-URU x Defensor — Disney+
Campeonato Catarinense
- 19h30 — Marcílio Dias x Figueirense — SportyNet (TV e YouTube)
- 21h — Joinville x Carlos Renaux — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Argentino
- 20h — Independiente x Lanús — Disney+
- 22h15 — Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield — Disney+
Amistoso
- 21h — Inter Miami x Independiente del Valle — Disney+
Brasileirão Feminino
- 21h — Atlético-MG (F) x Corinthians (F) — Sportv
- 21h — Palmeiras (F) x América-MG (F) — TV Brasil
