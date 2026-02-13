menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (13/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
06:00
SUPERCOPA DO BRASIL FEMININA 2023: CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG
imagem cameraJogos de hoje: Andressa, do Corinthians, durante a partida contra Atlético-MG, válida pelas quartas de final da Supercopa Feminina (Foto: Matheus Tahan/Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (13), a bola rola desde as primeiras horas da manhã e a agenda é movimentada no Brasil e no exterior. O dia tem rodada do Campeonato Saudita, jogos pelas principais ligas europeias e duelos da Copa da Inglaterra. No cenário nacional, o destaque fica para o Brasileirão Feminino e partidas dos estaduais, além de confrontos pelo Sul-Americano Feminino Sub-20 e campeonatos sul-americanos.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeonato Japonês

  • 7h — Vissel Kobe x V-Varen Nagasaki — Canal GOAT

Campeonato Saudita

  • 10h55 — Al Shabab x Al Ahli — Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
  • 12h25 — Al Hilal x Al Ettifaq — Canal GOAT
  • 14h30 — Al Ittihad x Al Fayha — Canal GOAT e Sportv 3

Campeonato Turco

  • 14h — Galatasaray x Eyüpspor — Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 14h30 — Fortuna Düsseldorf x Preussen Münster — OneFootball
  • 14h30 — Nuremberg x Karlsruher — OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  1. 15h — Viktoria Colônia x Erzgebirge Aue — OneFootball

Campeonato Francês

  • 15h — Rennes x PSG — CazéTV
Jogos de hoje: Gonçalo Ramos celebra o quinto gol do PSG ao lado de Bradley Barcola durante partida contra o Rennes, válida pela Ligue 1 2025/26 (Foto: Franck Fife/AFP)
Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 16h — Red Star x Nancy — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Português

  • 15h30 — Santa Clara x Benfica — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Holandês

  1. 16h — Volendam x PSV — Disney+

Campeonato Inglês Feminino

  • 16h — Manchester City (F) x Leicester (F) — Canal GOAT e Disney+

Campeonato Alemão

  • 16h30 — Borussia Dortmund x Mainz — Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

Campeonato Italiano

  • 16h45 — Pisa x Milan — ESPN e Disney+
Jogos de hoje: Christopher Nkunku celebra gol do Milan durante a partida contra o Verona, válida pela Serie A 2025/26 (Foto: Piero Cruciatti/AFP)
Copa da Inglaterra (quarta fase)

  • 16h45 — Hull City x Chelsea — Disney+
  • 16h45 — Wrexham x Ipswich — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h — Elche x Osasuna — Disney+

Campeonato Carioca (quartas)

  • 17h — Madureira x Boavista — Premiere

Sul-Americano Feminino Sub-20

  • 18h — Brasil sub-20 (F) x Argentina sub-20 (F) — Sportv 3

Campeonato Uruguaio

  1. 19h — Cerro Largo x Montevideo Wanderers — Disney+
  2. 21h30 — Liverpool-URU x Defensor — Disney+

Campeonato Catarinense

  • 19h30 — Marcílio Dias x Figueirense — SportyNet (TV e YouTube)
  • 21h — Joinville x Carlos Renaux — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Argentino

  • 20h — Independiente x Lanús — Disney+
  • 22h15 — Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield — Disney+

Amistoso

  • 21h — Inter Miami x Independiente del Valle — Disney+

Brasileirão Feminino

  • 21h — Atlético-MG (F) x Corinthians (F) — Sportv
  • 21h — Palmeiras (F) x América-MG (F) — TV Brasil

