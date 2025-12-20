menu hamburguer
Futebol Feminino

Conheça Brendha, artilheira do Flamengo na Copinha Feminina

Jogadora de 19 anos soma oito gols na competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 20/12/2025
16:20
Brendha, do Flamengo, artilheira da Copinha Feminina. (Foto: FPF/Divulgação)
imagem cameraBrendha, do Flamengo, artilheira da Copinha Feminina. (Foto: Igor Garcia)
A atacante Brendha da Silva Wierzibicki é um dos grandes nomes da Copinha Feminina 2025 e chega à final como principal referência ofensiva do Flamengo. Neste sábado (20), às 18h, Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena Pacaembu, em São Paulo, pela decisão do torneio.

Natural de Mallet, no Paraná, a jogadora de 19 anos vive uma temporada de afirmação com a camisa rubro-negra, combinando força física, presença de área e faro de gol.

Centroavante de 1,73m e destro, Brendha se consolidou como a principal finalizadora da equipe e uma das atletas mais decisivas da Copinha. Ela tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026.

Os números da camisa 9 do Flamengo

Os números explicam o protagonismo. Na Copinha Feminina, Brendha soma oito gols e duas assistências em cinco jogos, com média de 1,6 gol por partida e participação direta em dez gols do Flamengo. Os números são da plataforma Ogol.

Ao longo da temporada 2025, considerando Copinha, Brasileiro Feminino Sub-20 e Copa Rio Sub-20, são 19 gols em 19 jogos, além de duas assistências, desempenho que reforça a regularidade e o impacto da atacante nas competições de base.

No Brasileiro Feminino Sub-20, Brendha também liderou o ranking de artilharia, com nove gols em dez partidas, sendo a jogadora com maior participação direta em gols da competição. A capacidade de decidir em jogos grandes ficou evidente na Copinha, com atuações decisivas contra Internacional, Criciúma e Aliança, além da constância em confrontos equilibrados diante de Corinthians e Ferroviária.

Brendha comemora gol pelo Flamengo diante da Ferroviária. (Foto: Igor Garcia)
