Atlético-MG x Corinthians feminino: onde assistir e prováveis escalações
Arena MRV recebe duelo nesta sexta-feira (13)
Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. A partida terá transmissão exclusiva do SporTV.
O clube mineiro confirmou que o duelo contará com presença de público. Inicialmente, o confronto seria disputado com portões fechados por conta do Carnaval em Belo Horizonte, mas após reavaliação operacional, a diretoria liberou a entrada de torcedores.
De volta à elite do futebol feminino, o Atlético-MG inicia sua trajetória na Série A1 diante do atual campeão nacional. A equipe garantiu o acesso na temporada passada e agora reencontra a principal divisão.
O Corinthians chega para a estreia após disputar a Supercopa Feminina e a Copa dos Campeões Feminina, torneios que terminou com o vice-campeonato. Na Supercopa, perdeu nos pênaltis por 5 a 4, enquanto na Copa das Campeãs foi superado pelo Arsenal por 3 a 2.
Ingressos para Atlético-MG e Corinthians
Os ingressos começam a ser vendidos às 11h desta quinta-feira (12), exclusivamente pelo site ingressos.galonaveia.com.br, inclusive para a torcida visitante. Para sócios Galo Na Veia, os valores partem de R$ 20. Já para o público geral, os preços são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Apenas o setor Brahma Oeste estará aberto.
ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS – BRASILEIRÃO FEMININO
- Data: sexta-feira, 13 de fevereiro
- Horário: 21h
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Onde assistir: SporTV (canal fechado)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG: Maike; Nine, Karen, Hingredy e Tayane; Kaiuska, Laura Maria e Juliana Pacheco; Day Silva, Anny Marabá e Kélen Bender. Técnica: Fabi Guedes.
CORINTHIANS: Nicole; Leticia Teles, Thaís Ferreira, Tamires, Gi Fernandes, Andressa Alves (Day Rodríguez), Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Ana Vitória, Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro. Técnico: Lucas Piccinato.
