menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Internacional movimenta elenco feminino com reforços, renovações e saídas

Sorriso, Soll e Gabi Barbieri retornam às Gurias Coloradas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/01/2026
16:02
Sorriso e Soll, que já defenderam o Internacional, estão de volta. (Foto: Divulgação)
imagem cameraSorriso e Soll, que já defenderam o Internacional, estão de volta. (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional segue movimentando o elenco de olho na temporada de 2026, com anúncios que envolvem reforços, renovações e desligamentos. As mudanças fazem parte do processo de readequação do grupo para o calendário 2026 do futebol feminino.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Elenco do Internacional para 2026

☑️ Reforços

Nesta quinta-feira (1), Inter anunciou o retorno da zagueira Sorriso, que assinou contrato até dezembro de 2027. A defensora, de 31 anos, volta ao clube após passagem entre 2018 e 2022 e estava no Flamengo.

Outro reforço confirmado é a atacante Soll, de 27 anos, que volta ao clube depois de passagem por Palmeiras. A jogadora já havia defendido o Inter em 2023 e no início de 2024 e também firmou vínculo até o fim de 2027.

continua após a publicidade

Além delas, o clube oficializou a volta da goleira Gabi Barbieri, cria da base colorada. Aos 22 anos, a atleta retorna ao Beira-Rio como o primeiro reforço anunciado para 2026, após passagem recente pelo Flamengo.

Renovações

Entre as permanências, o Inter confirmou a renovação de contrato da meio-campista Pati Llanos até dezembro de 2026. No clube desde 2023, a jogadora segue no elenco após duas temporadas com participação frequente. Já a meia Mayara Vaz estendeu o vínculo até dezembro de 2026. 

continua após a publicidade

O clube também anunciou a profissionalização da lateral-esquerda Isadora Rech da Fonseca, a Canhota, de 16 anos. A atleta assinou seu primeiro contrato profissional, válido até dezembro de 2028.

➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

🔴 Saídas

Além das chegadas e renovações, o Inter já registrou saídas no elenco por meio de rescisões contratuais. Não ficam nas Gurias Coloradas, até o momento, Fefa Lacoste e Ketlin.

Outras duas atletas estão com saídas encaminhadas, são elas: Belén Aquino, que defenderá o Corinthians, e Marzia seguirá para o Red Bull Bragantino, segundo apuração de 'Gazeta Zero Hora'.

Internacional enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil Feminina
Internacional em campo pelo Gaúchão Feminino (Foto: Lara Vantzem/Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias