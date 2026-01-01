Internacional movimenta elenco feminino com reforços, renovações e saídas
Sorriso, Soll e Gabi Barbieri retornam às Gurias Coloradas
O Internacional segue movimentando o elenco de olho na temporada de 2026, com anúncios que envolvem reforços, renovações e desligamentos. As mudanças fazem parte do processo de readequação do grupo para o calendário 2026 do futebol feminino.
Elenco do Internacional para 2026
☑️ Reforços
Nesta quinta-feira (1), Inter anunciou o retorno da zagueira Sorriso, que assinou contrato até dezembro de 2027. A defensora, de 31 anos, volta ao clube após passagem entre 2018 e 2022 e estava no Flamengo.
Outro reforço confirmado é a atacante Soll, de 27 anos, que volta ao clube depois de passagem por Palmeiras. A jogadora já havia defendido o Inter em 2023 e no início de 2024 e também firmou vínculo até o fim de 2027.
Além delas, o clube oficializou a volta da goleira Gabi Barbieri, cria da base colorada. Aos 22 anos, a atleta retorna ao Beira-Rio como o primeiro reforço anunciado para 2026, após passagem recente pelo Flamengo.
Renovações
Entre as permanências, o Inter confirmou a renovação de contrato da meio-campista Pati Llanos até dezembro de 2026. No clube desde 2023, a jogadora segue no elenco após duas temporadas com participação frequente. Já a meia Mayara Vaz estendeu o vínculo até dezembro de 2026.
O clube também anunciou a profissionalização da lateral-esquerda Isadora Rech da Fonseca, a Canhota, de 16 anos. A atleta assinou seu primeiro contrato profissional, válido até dezembro de 2028.
🔴 Saídas
Além das chegadas e renovações, o Inter já registrou saídas no elenco por meio de rescisões contratuais. Não ficam nas Gurias Coloradas, até o momento, Fefa Lacoste e Ketlin.
Outras duas atletas estão com saídas encaminhadas, são elas: Belén Aquino, que defenderá o Corinthians, e Marzia seguirá para o Red Bull Bragantino, segundo apuração de 'Gazeta Zero Hora'.
