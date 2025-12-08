Flamengo fica em quarto lugar em torneio de fut7 feminino nos EUA

O Flamengo finalizou neste domingo (7), sua participação na World Sevens, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na quarta colocação. O San Diego Wave, de Dudinha, foi o grande campeão.

A World Sevens Football (W7G) é uma série global de futebol feminino que estreou em maio de 2025, em Estoril, Portugal, reunindo algumas das principais forças do fut7 mundial. A atacante Cristiane falou sobre a competição.

— Primeiro eu queria falar pra quem está nos acompanhando, eu digo que essa competição foi extraordinária. O americano tem esse lado do entretenimento muito forte e tudo isso foi muito bem explicado pra todas nós. Eles não queriam somente a participação campo, mas sim, no evento. É um costume e foi uma experiência incrível pra gente. Saio daqui realizada com a experiência. É claro que queríamos ganhar, mas tudo foi válido. Espero que a gente volte em 2026 — disse a camisa 11.

O Rubro-Negro relacionou 14 jogadoras da equipe profissional para o torneio: Vivi Holzel, Monalisa, Djeni, Leidiane, Glaucia, Fernanda, Mariana, Karol Alves, Thaisa, Cristiane, Flávia Mota, Ju Ferreira, Laisa e Jucinara. O treinador é Celso Silva.

Como foi a campanha do Flamengo

O Mengão largou bem: venceu o Kansas City Current por 3 a 2 na estreia e, no segundo compromisso, empatou em 2 a 2 com o Toronto, levando a melhor nas penalidades.

No sábado, o time foi derrotado pelo San Diego Wave por 5 a 1 na semifinal e, depois, perdeu para o América-MEX por 1 a 0 na disputa do terceiro lugar.

Na semi, o Flamengo saiu na frente com Laysa, mas levou o empate no fim do primeiro tempo. Na volta, o San Diego abriu 3 a 1 e controlou a partida. O Rubro-Negro tentou reagir com Monalisa como goleira-linha, criou chances, porém acabou sofrendo mais dois gols e não conseguiu evitar a derrota.

