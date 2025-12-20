Flamengo goleia Grêmio e é bicampeão da Copinha Feminina
Time sub-20 do rubro-Negro fecha o ano com dois títulos
O Flamengo venceu o Grêmio por 6 a 0, com gols de Kaylane, Brendha (2x) e Anna Luiza, e ficou com o título da Copinha Feminina 2025. É a segunda vez que o Rubro-Negro conquista o torneio — a primeira foi em 2023.
Com o resultado, as Meninas da Gávea fecham o ano com vice-campeonato do Brasileirão Feminino sub-20 e foram campeãs do Carioca Feminino.
Como foi Flamengo e Grêmio na final da Copinha
Na Arena Pacaembu, o Flamengo saiu na frente logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando, após uma cobrança de escanteio bem executada, Kaylane se antecipou à defesa adversária e ganhou pelo alto, cabeceando com precisão para o gol defendido por Josi.
O Rubro-Negro manteve a intensidade e voltou a balançar as redes aos 22 minutos. Em uma jogada de velocidade construída por Ana Luiza, a bola chegou limpa para Brendha, que, com tranquilidade, finalizou para o fundo da meta, confirmando o bom momento da artilheira da Copinha e ampliando a vantagem da equipe.
No segundo tempo, o técnico Marcelo Sacknies promoveu mudanças no Grêmio e as Mosqueteiras conseguiram chegar mais vezes. Mas foi o Flamengo quem abriu 3 a 0.
Aos 10 minutos, Anna Luiza recebeu bola esticada, driblou a adversária e finalizou no canto, vencendo a goleira Josi e encaminhando o título para o clube carioca.
O quarto gol do Flamengo veio aos 23 do segundo tempo. Brendha se posiciona bem, ultrapassa a zagueira adversária e tira da goleira tricolor. No fim, Ana Vidal marcou contra a própria meta e Nina fez o sexto, fechando a goleada.
FICHA TÉCNICO - GRÊMIO 0 X 6 FLAMENGO
- Final da Copinha Feminina 2025
- Data: sábado, 20 de dezembro
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
- Gols: Kaylane (6' 1T), Brendha (22' 1T e 23' 2T), Anna Luiza (10' 2T), Ana Vidal/gol contra (34' 2T) e Nina (38' 2T)
FLAMENGO: Condorelli; Bruna, Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Cerqueira (Dudinha), Emilly e Anna Luiza (Alice); Kaylane Vieira (Maria Fernanda), Ana Papel (Leane) e Brendha (Nina Garrit). Técnico: Filipe Torres.
GRÊMIO: Josi; Allyne, Maria Antônia, Carol Quaresma (Luana Napoli) e Ana Vidal; Adri Aldanda (Helô), Gisele e Julia Martins; Maria (Jamille), Rayssa (Ana Lays) e Luana Falconeri (Gio Ferrari). Técnico: Marcelo Mostadeiro.
