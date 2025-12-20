menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino
GRE
Gremio-escudo-onde-assistir
0
6
escudo-flamengo-png
FLA

Flamengo goleia Grêmio e é bicampeão da Copinha Feminina

Time sub-20 do rubro-Negro fecha o ano com dois títulos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 20/12/2025
19:50
Atualizado há 1 minutos
Brendha comemora gol.
imagem cameraBrendha comemora gol pelo Flamengo na final Copinha Feminina contra o Grêmio. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Grêmio por 6 a 0, com gols de Kaylane, Brendha (2x) e Anna Luiza, e ficou com o título da Copinha Feminina 2025. É a segunda vez que o Rubro-Negro conquista o torneio — a primeira foi em 2023.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com o resultado, as Meninas da Gávea fecham o ano com vice-campeonato do Brasileirão Feminino sub-20 e foram campeãs do Carioca Feminino.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi Flamengo e Grêmio na final da Copinha

Na Arena Pacaembu, o Flamengo saiu na frente logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando, após uma cobrança de escanteio bem executada, Kaylane se antecipou à defesa adversária e ganhou pelo alto, cabeceando com precisão para o gol defendido por Josi.

O Rubro-Negro manteve a intensidade e voltou a balançar as redes aos 22 minutos. Em uma jogada de velocidade construída por Ana Luiza, a bola chegou limpa para Brendha, que, com tranquilidade, finalizou para o fundo da meta, confirmando o bom momento da artilheira da Copinha e ampliando a vantagem da equipe.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o técnico Marcelo Sacknies promoveu mudanças no Grêmio e as Mosqueteiras conseguiram chegar mais vezes. Mas foi o Flamengo quem abriu 3 a 0.

Aos 10 minutos, Anna Luiza recebeu bola esticada, driblou a adversária e finalizou no canto, vencendo a goleira Josi e encaminhando o título para o clube carioca.

continua após a publicidade

O quarto gol do Flamengo veio aos 23 do segundo tempo. Brendha se posiciona bem, ultrapassa a zagueira adversária e tira da goleira tricolor. No fim, Ana Vidal marcou contra a própria meta e Nina fez o sexto, fechando a goleada.

➡️ Conheça Brendha, artilheira do Flamengo na Copinha Feminina

Kaylane, do Flamengo, domina a bola contra o Grêmio. (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)
Kaylane, do Flamengo, domina a bola contra o Grêmio. (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

FICHA TÉCNICO - GRÊMIO 0 X 6 FLAMENGO

  1. Final da Copinha Feminina 2025
  2. Data: sábado, 20 de dezembro
  3. Horário: 18h (horário de Brasília)
  4. Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
  5. Gols: Kaylane (6' 1T), Brendha (22' 1T e 23' 2T), Anna Luiza (10' 2T), Ana Vidal/gol contra (34' 2T) e Nina (38' 2T)

FLAMENGO: Condorelli; Bruna, Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Cerqueira (Dudinha), Emilly e Anna Luiza (Alice); Kaylane Vieira (Maria Fernanda), Ana Papel (Leane) e Brendha (Nina Garrit). Técnico: Filipe Torres.

GRÊMIO: Josi; Allyne, Maria Antônia, Carol Quaresma (Luana Napoli) e Ana Vidal; Adri Aldanda (Helô), Gisele e Julia Martins; Maria (Jamille), Rayssa (Ana Lays) e Luana Falconeri (Gio Ferrari). Técnico: Marcelo Mostadeiro.

Grêmio e Flamengo pela final do Paulistão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Grêmio e Flamengo pela final do Paulistão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias