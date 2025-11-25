menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Atacante do Flamengo negocia com o Palmeiras; saiba detalhes

Gláucia pode retornar ao futebol paulista após duas temporadas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
20:44
Gláucia em campo pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)
imagem cameraGláucia em campo pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A atacante Gláucia, camisa 10 do Flamengo, entrou de vez no radar do Palmeiras. A jogadora de 32 anos, que tem vínculo com o Rubro-Negro apenas até dezembro, já está liberada para assinar um pré-contrato e conversa com o clube alviverde.

continua após a publicidade

Relacionadas

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!. Em sua segunda temporada na Gávea, Gláucia soma 35 partidas, nove gols e duas assistências em 2025.

Experiente, a atacante já defendeu diversos clubes do futebol brasileiro e viveu ainda uma passagem pela seleção da Coreia do Sul. O nome agrada a treinadora Rosana Augusto, que trocou o Flamengo pelo Palmeiras recentemente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Situação do futebol feminino no Flamengo

O cenário no Flamengo ajuda a explicar a movimentação. O departamento de futebol feminino passa por reformulações estruturais, e, segundo apuração do Lance!, a linha adotada é clara: atletas com contratos válidos até 2026 tendem a permanecer, enquanto quem tem vínculo apenas até o fim deste ano — e ainda não renovou — vive situação indefinida, com tendência de saída. Gláucia, portanto, se encaixa exatamente nesse contexto.

➡️ Cristiane abre jogo sobre futuro no Flamengo e projeta temporada de 2026

Na sexta-feira (21), o Rubro-Negro sagrou-se campeão Carioca pela nona vez, a quinta sobre o Fluminense. Depois de um empate sem gols na ida, Djeni e Keké (contra), garantiram mais uma taça para a Gávea.

continua após a publicidade

No Estado, o Flamengo é o time com maior investimento no futebol feminino e isso se reflete na hegemonia criada no Campeonato Carioca. No entanto, a nível nacional, a equipe não consegue se firmar entre os melhores, havendo domínio paulista nas principais competições.

➡️ CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja todas as mudanças

Gláucia eem campo pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)
Gláucia em campo pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias