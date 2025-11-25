Atacante do Flamengo negocia com o Palmeiras; saiba detalhes
Gláucia pode retornar ao futebol paulista após duas temporadas
A atacante Gláucia, camisa 10 do Flamengo, entrou de vez no radar do Palmeiras. A jogadora de 32 anos, que tem vínculo com o Rubro-Negro apenas até dezembro, já está liberada para assinar um pré-contrato e conversa com o clube alviverde.
A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!. Em sua segunda temporada na Gávea, Gláucia soma 35 partidas, nove gols e duas assistências em 2025.
Experiente, a atacante já defendeu diversos clubes do futebol brasileiro e viveu ainda uma passagem pela seleção da Coreia do Sul. O nome agrada a treinadora Rosana Augusto, que trocou o Flamengo pelo Palmeiras recentemente.
Situação do futebol feminino no Flamengo
O cenário no Flamengo ajuda a explicar a movimentação. O departamento de futebol feminino passa por reformulações estruturais, e, segundo apuração do Lance!, a linha adotada é clara: atletas com contratos válidos até 2026 tendem a permanecer, enquanto quem tem vínculo apenas até o fim deste ano — e ainda não renovou — vive situação indefinida, com tendência de saída. Gláucia, portanto, se encaixa exatamente nesse contexto.
Na sexta-feira (21), o Rubro-Negro sagrou-se campeão Carioca pela nona vez, a quinta sobre o Fluminense. Depois de um empate sem gols na ida, Djeni e Keké (contra), garantiram mais uma taça para a Gávea.
No Estado, o Flamengo é o time com maior investimento no futebol feminino e isso se reflete na hegemonia criada no Campeonato Carioca. No entanto, a nível nacional, a equipe não consegue se firmar entre os melhores, havendo domínio paulista nas principais competições.
